Evento: DUKE VS CLEMSON (7PM)

Evento: DUKE VS CLEMSON (7PM)

​Gurú: GURÚ TEGHAS

Pick: CREAR APUESTA CLEMSON -9.5 + ALTAS DE 44.5 PUNTOS TOTALES.

Momio: -110

Duke tuvo la temporada pasada un buen inicio con Mike Elko, ganando nueve juegos, incluido un tazón. Sin embargo, no se enfrentaron a NINGÚN oponente “top” en 2022. Clemson esta en otro nivel y el equipo de Dabo Swinney está lleno de talento una vez más con 15 jugadores titulares de regreso este año y un nuevo QB creo que Duke no será tarea dificil para los Tigres. Creo que el juego terrestre de Clemson será factor en esta victoria y con Cade Klubnik como apoyo en el juego aéreo no veo problema en que se lleven la victoria por mas de 2TD.

Recuerda que con la membresía #SoyGurú tendrás acceso al #FreePickClub donde tenemos más de 15 gurús expertos dando más de 400 picks