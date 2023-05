Bienvenidos a la Free Pick Gurú del día, tu fuente diaria de picks deportivas gratuitas. Cada día, nuestro Free Pick Club selecciona la mejor opción de apuestas para que la aproveches al máximo. ¿Quieres recibir estas selecciones directamente en tu correo electrónico? Entonces, no dudes en registrarte a continuación a través de nuestro formulario y únete a la comunidad #1 de apostadores. ¡No te pierdas la oportunidad de ganar con nuestras selecciones del Free Pick Club en la Champions.

Evento: MANCHESTER CITY VS REAL MADRID (1PM)

Pick: Mas de 1 Gol en partido y mas de 9 Corners.

Momio: -114

Gurú: PEDRO GURÚ

Hay veces que hay que sigar la maxima “Keep It Simple Stupid” Lo que seria mantenlo simple, es un partido que quiero disfrutar al maximo y no me voy a meter en lios de quien gana, vamos a mantenerlo simple,

El City solo ha perdido uno de sus ultimos 20 partidos de local, y solo en uno de estos juegos se ha visto menos de 1.5 goles, el 1-0 contra el Arsenal, hoy hay goles sabemos que el Madrid tiene que ir a buscar es el trofeo que le queda y en encuentros historicos siempre se han dado con todo anotando ambos!

Y como no jugar corners cuando la necesidad llama y el City promedia 6.57 por juego y por su parte el Madrid 5.5, en el partdio de ida hubo 15 Corners! Por su parte el City de Local cuando recibio al Bayern se dieron 13 y contra el Leipzig 10! El Real Madrid en su visita a Chelsea lograron 10 corners entre ambos y 7 en Liverpool.

Esta la cobramos facil!

