Bienvenidos a la Free Pick Gurú del día, tu fuente diaria de picks deportivas gratuitas. Cada día, nuestro Free Pick Club selecciona la mejor opción de apuestas para que la aproveches al máximo. ¿Quieres recibir estas selecciones directamente en tu correo electrónico? Entonces, no dudes en registrarte a continuación a través de nuestro formulario y únete a la comunidad #1 de apostadores. ¡No te pierdas la oportunidad de ganar con nuestras selecciones del Free Pick Club en la Liga MX.

Evento: CHIVAS VS TIGRES (7:40PM)

Pick: CHIVAS CAMPEÓN.

Momio: -118

Gurú: Gurú Ardura y Manuells Gurú

Chivas en casa va a ser campeón y el momio en novivet tiene MUCHO VALOR en -118 vs un -200 en Caliente por ejemplo.

Tigres lució inoperante en casa y en Guadalajara no espero mas que lo mismo, Gignac no está en su mejor momento y si no es mediante Córdova, el ataque de Tigres no camina.

Con su gente y grandeza, veremos a unas Chivas distintas, saliendo a proponer y levantando la copa.

Gurú Ardura.

Final del fútbol mexicano y nos vamos a ir con el equipo que mejor llega a disputar estos encuentros, el Guadalajara dio la sorpresa y se metió nuevamente a una final eliminando al candidato número 1 al título, así que este equipo trae la moral por las nubes y que no quede duda que pueden levantar el título número 13 en su historia, ya saben lo que es ganarle una final a los tigres y lo volverán hacer.

Manuells Gurú

Recuerda que con la membresía #SoyGurú tendrás acceso al #FreePickClub donde tenemos más de 15 gurús expertos dando más de 400 picks y juntos cantaremos cientos de CHECKS, además de que cada semana tenemos los Retos de Liga Mx y Futbol Europeo con más de $20,000 pesos en premios.