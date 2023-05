Bienvenidos a la Free Pick Gurú del día, tu fuente diaria de picks deportivas gratuitas. Cada día, nuestro Free Pick Club selecciona la mejor opción de apuestas para que la aproveches al máximo. ¿Quieres recibir estas selecciones directamente en tu correo electrónico? Entonces, no dudes en registrarte a continuación a través de nuestro formulario y únete a la comunidad #1 de apostadores. ¡No te pierdas la oportunidad de ganar con nuestras selecciones del Free Pick Club en la pelea del Canelo!

Evento: SAÚL “CANELO” ÁLVAREZ VS JOHN RYDER (10PM)

Pick: Crear Apuesta – Saúl Álvarez GANA y MÁS DE 7.5 ROUNDS

Momio: -120

Gurú: ROBDAFOE GURÚ

Pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y John Ryder.

El canelo peleará en México después de mucho tiempo, en su ciudad natal, frente a su gente… ¿será esa mucha presión?, no lo creo; al contrario, me parece que eso será un factor clave para que El Canelo dé una muy buena pelea. No quiero considerar esta pelea como un simple trámite para Saúl, esto porque John es buen peleador también, obviamente no a la misma altura histórica ni técnica que Canelo, pero he visto sus peleas y en algo se le parece mucho a Saúl: su condición física. Note algo, algo que caracteriza a ambos boxeadores es su capacidad de alargar peleas hasta los 12 rounds, en su mayoría; si bien, John Ryder no se ha enfrentado a peleadores de la misma talla como lo ha hecho Canelo, sus combates suelen terminar hasta los 12 rounds, eso sí, yo sí considero que sus contrincanes son “costales”, donde se nota la diferencia de condición y pegada.

Mirando el récord de peleas de cada uno, se puede decir que Canelo promedia llegar al round 11.6 en sus últimas 3 peleas; sin embargo, no quiero considerar la pelea contra Bivol como parte de esas últimas 3 peleas, esto porque ese combate se llevó a cabo en un peso en dónde Canelo no es maestro, recordemos que tuvo que subir de categoría para poder realizar esa pelea. Así que tomaremos sus últimas 4 peleas para que nos dé un promedio de 10.75 rounds por pelea.

Por otro lado, John Ryder promedia 9 rounds por pelea en sus últimos 4 enfrentamientos. Ha vencido en 3 de esas 4 y ganado por la vía de TKO, puntos y KO. Como comente anteriormente, este peleador tiene muy buena condición física y puede llegar a alargar las peleas, así como lo hace Canelo, sin embargo sus oponentes no representan demasiada dificultad, es por eso que en dos ocasiones de esas 4 peleas, 2 han terminado en el round 5 y 7; la del round 5 es un tanto engañosa, puesto que su oponente se quiso retirar después de recibir un golpe clave. }

En conclusión: Veo una pelea yéndose hasta más de la mitad de los rounds; mínimo 8 se pelearan y no dudo que lleguen hasta el 12. Mis razones se respaldan en que el Canelo querrá dar un buen espectáculo en su tierra, terminar temprano no sería una buena opción; le sigue que ambos peleadores, como lo he mencionado en varias ocasiones, tienen buen aguante, ya conocemos de lo que es capaz Canelo; Canelo no puede perder, simplemente eso, sería una decepción que se llegara a perder tu combate más esperado en tu país, además que John Ryder no está ni cerca del nivel que tiene Canelo.

Recuerda que con la membresía #SoyGurú tendrás acceso al #FreePickClub donde tenemos más de 15 gurús expertos dando más de 400 picks y juntos cantaremos cientos de CHECKS, además de que cada semana tenemos los Retos de Liga Mx y Futbol Europeo con más de $20,000 pesos en premios.