Evento: ARSENAL VS CHELSEA

Pick: Crear Apuesta: Arsenal Gana + más de 1.5 goles en el partido

Momio: -115

Gurú: Rodrigo Gurú

El Arsenal ha dejado ir la premier en las últimas 4 semanas, donde ha obtenido 3 empates y una terrible derrota contra el City y si todo esto viene desde la lesión de Saliba en donde el Arsenal ha recibido 1/3 de sus goles en estas 5 semanas sin Saliba, eso es increíble. Enfrente tienen al Chelsea que definitivamente con Lampard no levantan y con 4 derrotas en sus último 5 partidos creo que se pueden enfrentar a un Arsenal que buscará sangre y venganza para regresar al menos sumando de a 3 y poner presión al City. El Arsenal en casa promedia 2.81 goles por partido y el Chelsea no promedia ni 1 gol fuera de casa con 0.84, pero la mala defensa del arsenal me hace creer que puede haber gol.

