SOUTHAMPTON VS LIVERPOOL – MARTES 17 – 1:45PM

Liverpool viene de de alzar la FA Cup en un duelo muy desgastante, ya hora deberá pagar de inmediato el partido que no disputó el fin de semana en la Premier League con el fin de meterle un poquito de drama a la última jornada del fin de semana. Será que es un partido ganado y en la bolsa o afectará el cansancio. Checa cómo llega cada uno para que encuentres tu apuesta ideal.

MANO A MANO

Este historial no es demasiado distinto a la mayoría de los equipos a los que enfrenta el Liverpool, lleno de victorias, sumando 8 victorias en sus últimos 9 partidos directos, con apenas un triunfo de los Saints, pero ojo, que no fue hace mucho, se dio hace poco más de un año, y justo en el estadio donde se enfrentarán, en St. Mary Park, así que no vaya a ser que se termine la liga de forma prematura.

¿CÓMO LLEGAN?

ROMPIENDO LA RACHA (SOT GANA +700)

El Soton llega un muy mal momento pero con la tranquilidad de saber que ya están salvados y que ya no se juegan nada. Suman 1 victoria en sus últimos 11 partidos y con 5 derrotas en sus últimos 6 partidos en casa, de hecho, la última vez que no perdió fue ante el Arsenal, con un triunfo que nadie sabe de donde salió.

CANSANCIO O SED DE TRIUNFO (LIV GANA -275)

Pasan los torneos y de una u otra forma el Liverpool sigue con vida, si bien el camino se le termina en la Premier, sigue teniendo en sus manos la chance de llevar los criterios hasta la última instancia. Los Reds llegan con 7 victorias en sus últimos 9 partidos y una larga racha sin perder de 16 partidos al hilo.

¿GOLES? (MOMIOS 3.5 GOLES: ALTAS +110 / BAJAS -143)

Ojito que el momio de goles anda en 3.5 dado el mal momento que vive el Soton, pero ojo, que Liverpool llega desgastado y difícilmente pisarán el acelerador al máximo, de hecho, sus últimos partidos no implican tantos goles, cumpliendo bajas en 5 de sus últimos 6PJ. Además de que los marcadores entre ambos no son goleadas que superen los 3.5 goles, cumpliendo bajas en 10 de sus últimos 13PJ. Así que ese -143 no pinta nada mal.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Está claro que el Liverpool es super favorito para llevarse el partido, pero tampoco sería tan descabellado que dejara escapar puntos pensando que la final de la Champions es en semana y media y pocos jugadores se emplearán al máximo con riesgo de una lesión o sobrecarga a cambio de una Liga Premier que tendría que pasar un milagro para que la ganaran. Así que no estaría mal jugarle al abogado del diablo y meterle unas moneditas, no demasiadas, a ese +450 que paga el empate.