Rayados se estrelló en su visita a la capital pero no es un secreto que de visita no la rompe. Aún así, su record general no es lo ideal, ya que solo suma 2 triunfos en sus últimos 5 partidos, pero en casa suma 4 victorias al hilo. Atlas también anda en problemas, perdió ante un visitante endeble y preocupa su estado, ya que solo ha ganado 3 de sus últimos 10 partidos. Rayados está intratable como local y aprovechará lo mal que anda Atlas para recuperar la victoria.