TOLUCA VS CHIVAS – SÁBADO 9 – 7PM

Se juega el partido de la jornada entre Toluca y Chivas. y si bien ninguno de los dos llega a tope, pinta para ser un partido intenso y con goles. Veamos las tendencias para que sepas a quien apostarle.

MANO A MANO

El historial entre ambos están medio campechanos, de pronto Chivas dominga, luego empatan, otra se la lleva el Toluca. De los datos relevantes que pueden darnos una mejor idea de los duelos entre ambos es el hecho de que Toluca solo registra 1 victoria en las últimas 5 visitas del Rebaño a la Bombonera, además de que promedian las bajas de 2.5 goles en 9 de los últimos 12 duelos directos.

¿CÓMO LLEGAN?

¡RECOGIENDO PEDAZOS! (TOL GANA +175)

A Toluca se le vino un calendario incómodo y hasta el momento no está saliendo bien librado. Perdió en su visital Azteca ante América sin meter las manos y apenas de milagro rescató el punto ante Rayados como local. Pero esto no es nuevo, ante casi cualquier rival, los diablos sufren y no por nada llegan con 2 victorias en sus últimos 8 partidos. Y en casa ni se diga, con 1 triunfo en sus últimos 5 partidos.

¡NO LEVANTAN! (CHI GANA +170)

Chivas es de los equipos menos confiables de la Liga, ya que se lía ante casi cualquier rival y de hecho, llega con 1 victoria en sus últimos 7 partidos y con números similares como visitante, con solo un triunfo en sus últimos 6 partidos lejos del Estadio de Chivas. También llama la atención que haya empatado 3 de sus últimos 4 partidos.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +100 / BAJAS -130)

Al principio del torneo, Chivas era un equipo de frío y calor, recibían muchos goles pero también golpeaban, pero en las últimas semanas se ha visto diluida su capacidad ofensiva, promediando -2.5 goles en sus últimos 3 partidos. Toluca sí mantiene su tónica, sus partidos involucran +2.5 goles a veces a favor, otras en contra, pero la realidad es que este conjunto no se caracteriza por defender bien, con altas en sus últimos 4 partidos. Si bien las tendencias están parejas, da la impresión de que Chivas no hará demasiados goles ni siquiera ante una de las defensivas más endebles. Así que vamos con las bajas,

DECEPCIÓN

Si alguien espera un partidazo, que le vaya bajando dos rayitas porque ninguno anda bien y los dos suelen decepcionar, de hecho, es muy probable que ni siquiera haya ganador, ya que Chivas se está volviendo en el rey del empate y Toluca nada más no les puede ganar en el la Bombonera. Así que vale la pena lanzarse por el empate que está pagando +230.