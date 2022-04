REAL MADRID VS CHELSEA – MARTES 12 – 2PM

El vendaval de Karim Benzema dejó estragos en la ida y tiene al Madrid a un paso de la Semifinal y de eliminar al Campeón, que aún debe mostrar su última mano para no quedar eliminado a pesar de vivir momentos bajos. Chequemos las tendencias para ver que esperar de este partido y poderle meter una lanita.

MANO A MANO

Es curioso el historial, no se han enfrentado tanto, pero sí en duelos importantes, basta con recordar que el torneo pasado el Chelsea dejó fuera a los merengues y hasta antes de la semana pasada, el Madrid no registraba victorias ante los Blues. El record anda en 6 partidos oficiales, 3 victorias de Chelsea, 1 del Madrid y 3 empates. En el Bernabéu, el Madrid no les ha ganado, suma 2 empates y una derrota.

¿CÓMO LLEGAN?

TORNEO FETICHE (RM GANA +150)

El Madrid ha hecho tan buena chamba en LaLiga que pudo descansar jugadores y aún así mantuvo su racha ganadora. Los merengues llegan con 5 victorias en sus últimos 6 partidos y 6 triunfos en sus últimos 7 partidos de Champions que es su torneo fetiche y donde pinta muy complicado sacarles una ventaja. Por ahí tiene un par de derrotas en casa, la goleada ante el Barça y el desliz ante el Sheriff.

ÚLTIMA LLAMADA (CHE GANA +180)

Vaya momento del Chelsea para perder oxígeno, la goleada ante Brentford fue el aviso y se consolidó con el terrible partido de ida donde hasta desconcentraciones imperdonables hubo. Después de la tormenta, parece que las cosas medio volvieron a su lugar y se desquitaron con el Soton al que le metieron media docena de goles, pero enfrentarlos no equivale ni al 10% de lo que implica visitar al Madrid. Los Blues llegan con 7 ganados de sus últimos 10 partidos, pero con un paso un poco más irregular en UCL, con 6 victorias en sus últimos 9PJ.

¿GOLES? (MOMIOS: ALTAS -134 / BAJAS +105)

Ambos llegan con tendencia a las altas. Real Madrid anota pero casi siempre recibe gol, por lo que promedia altas en 6 de sus últimos 7 partidos. Chelsea también, de hecho en los últimos partidos ha dinamitado todo, se comió 7 goles en dos partidos la semana pasada, y este finde clavó 6. Por eso, promedia +2.5 goles en 4 de sus últimos 5PJ. Siendo un duelo a muerte, no sorprendería que hubiera altas y se cumpliera el Ambos equipos anotan, que anda en un -175 un poco alto pero que sirve pa’l parlay.

EL REY HA MUERTO. LARGA VIDA AL REY

El Madrid tocó el cielo de la mano de Benzema y tal parece que cada que salta al campo de merengue es una locura. La realidad es que no se ve cómo puedan perder la ventaja a pesar de que no haya gol de visitante, y si está Karim en el campo se ve casi imposible que no le hagan gol a un Chelsea que escogió el peor momento para desplomarse. Además, su desempeño en Champions no ha sido tan sólido. Por lo que nuestro dinero se va con los merengues que avanzarán ganando el partido.