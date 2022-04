CHIVAS VS RAYADOS – MIÉRCOLES 13 – 8:05PM

Duelo pendiente de la jornada 12 a media semana, con dos equipos importantes pero que no andan tan bien. Aún así, hay tendencias relevantes que vamos a analizar por si le quieres meter una lanita y ganar a media semana.

MANO A MANO

El historial podría parecer que favorece a Chivas, ya que suman 5 partidos al hilo sin perder ante Rayados, pero tiene truco, de esos 5, 3 son empates y solo 2 son victorias del Rebaño. De hecho, si vemos los duelos entre ambos con Chivas como local, éstos apenas han ganado 2 de sus últimos 5 cruces.

¿CÓMO LLEGAN?

¿CRISIS O MEDIOCRIDAD HABITUAL? (CHI GANA +200)

Chivas, como es costumbre, anda flotando en la parte baja de la tabla y mendigando por meterse a la repesca. El rebaño llega a este partido muy necesitado, apenas con 1 victoria en sus últimos 8 partidos, y como local un record similar, con 1 victoria en sus últimos 5 partidos.

RAYADOS ANDA PERO… (RAY GANA +150)

La buena noticia es que desde el Clásico Regio no han vuelto a perder, la mala es que sigue arrastrando la malaria como visitante, sumando 4 partidos al hilo sin ganar lejos del estadio BBVA. En términos generales, los número de Rayados son buenos, con 4 victorias en sus últimos 6 partidos.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +105 / BAJAS -134)

La tendencia de cada uno se contrapone. Chivas anda muy mezquino y promedia bajas en sus últimos 4 partidos. Por el contrario, Rayados promedia altas en 4 de sus últimos 6 partidos, pero ojo, que de visita baja igual que su promedio de goles, cumpliendo el -2.5 goles en 3 de sus últimos 5PJ. Además de que en duelos directos, venimos de un 0-0 aburridísimo la temporada pasada, y con bajas en 3 de sus últimos 5 enfrentamientos.

MUY PAREJOS

Si el partido fuera en Monterrey, estaría claro el panorama, pero Rayados de visitante es poco confiable y no es regular los 90 minutos. Además, Chivas no se ve cómo enderece el barco y mucho menos ante un rival que lo supera en cuanto a plantel. Con esta imagen, no queda más que pensar en un posible empate que le sirve a más a Rayados que al propio Rebaño, y que está pagando +225.