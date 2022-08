APUESTA EN EL XOLOS VS SANTOS – JUEVES 25 – 9:05PM

Duelo fronterizo que nos dejará ver qué esperar de estos dos equipos que, por momentos, han dado buenas actuaciones pero aún tienen uno que otro detalle por corregir de cara a la segunda parte del torneo. Si quieres meterle una lana a este duelo, ve primero estas tendencias.

MANO A MANO

Hay ligera ventaja en favor de Santos, con 4 victorias en sus últimos 6 partidos, los otros dos son victorias de Xolos. Mientras que en partido jugados en la perrera, Santos solo ha ganado 1 de sus últimas 6 visitas, y 3 victorias de Tijuana en ese lapso.

¿CÓMO LLEGAN?

DERROTA INESPERADA (XOL GANA +160)

Tijuana cayó ante uno de los peores equipos del torneo, y ahora debe recomponerse en la comodidad de su casa, donde suma 3 partidos al hilo sin perder y 2 victorias. Su récord general anda en 4 victorias en sus últimos 7 partidos, nada mal para Xolos.

GOLEADA INESPERADA (SAN GANA +175)

Santos le pegó una goleada histórica a Pumas y vienen con la mentalidad sólida pero deben confirmar que de visitante son confiables, ya que ese triunfo ha sido el primero en sus últimas 4 salidas. El triunfo en CU mejoró sus números generales, con 4 triunfos en sus últimos 5 partidos.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -108 / BAJAS -118)

Tenemos altas en la mayoría de las tendencias. De los últimos 6 partidos entre ambos, tenemos altas en 4 de ellos. Xolos promedia altas en 4 de sus últimos 6 partidos y Santos trae la misma cifran tanto en partidos generales como de visitante. Así que pinta regalado ese -108 que pagan las altas.

¿CON QUIÉN VAMOS?

En lo personal, me cuesta creerle a Santos como visitante, más bien pinta que la goleada es más responsabilidad de su rival que de un equipo demoledor. El asunto es que Xolos viene perdiendo aire, no tanto como para perder en casa, pero si huele, apesta a empate, que anda pagando +240, así que me la juego.