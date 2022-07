APUESTA EN EL XOLOS VS MAZATLÁN – SÁBADO 30 – 9:05PM

Partido con poca sazón, pero que resulta interesante dado que Xolos viene de dar un par de sorpresas y Mazatlán no lució mal en la cancha del Azteca. Para darnos una mejor idea de a quien apostarle checa este análisis..

MANO A MANO

Obviamente hay pocos partidos, pero los suficientes para mostrarnos el hecho de que Xolos nunca le ha ganado a Mazatlán, de hecho, hay 3 victorias de los cañoneros y solo un empate por cierto una de esas victorias fue en la perrera.

¿CÓMO LLEGAN?

DOBLE SORPRESA (XOL GANA +105)

Rompiendo quinielas durante dos jornadas, le pegaron al Ame y le pegaron al Atlas. Ahora toca ver si no se cae el changarro en casa, donde apenas tienen un triunfo en sus últimos 5 partidos como locales, ese ante América.

CASI CASI (MAZ GANA +285)

Con mucha sapiencia y efectividad, Mazatlán no dejó que fueran el payaso de la fiesta y casi les arruina la presentación de su estrella a los Pumas, mostrando que de visitante es un equipo difícil de derrotar, llegando con una racha de 5 partidos al hilo sin perder fuera del Kraken.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +100 / BAJAS -130)

A ver, es un Xolos vs Mazatlán, no se puede esperar nada que no sean bajas y los números lo avalan. Xolos promedia bajas en 4 de sus últimos 5 partidos. Mazatlán igual, cumpliéndose en 4 de sus últimos 6 de visitante. Igual, los duelos directos arrojan -2.5 goles en 3 de los últimos 4PJ.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Vamos a apelar al morbo y lo contradictorio que es la Liga MX, ya que Xolos llega motivado, pero sabemos que no va a durar, mientras que Mazatlán viene haciéndolo bien de visitante y debe hacer pesar su hegemonía naciente sobre los Xolos para conseguir su primer triunfo en este torneo. Vamos por ese alocado +285 con la bendición de las tendencias.