Duelo de casi muertos cierra esta jornada. Xolos llega con 5 partidos al hilo sin ganar, mientras que Gallos llega con 4 sin conocer la victoria. Ahora, Xolos ha perdido pegada de local y Gallos es el peor visitante en mucho tiempo, ya que no gana fuera de la Corregidora en casi dos años. Pero cuidado que solo han perdido un partido de visitantes en este torneo y solo una derrota, y hoy no se ve como Xolos se reencuentre con el triunfo. Así que ese empate no se ve nada mal.