APUESTA EN EL XOLOS VS AMÉRICA – SÁBADO 23 – 8PM

Después de su paseo por USA, las águilas regresan a la Liga MX en busca de su segundo triunfo y su potencial víctima son los Xolos de no muy buen arranque. ¿Está cantado el triunfo americanista? Veamos cómo llegan para encontrar nuestro pick.

MANO A MANO

El mano a mano valida la teoría anterior, ya que América trae un muy buen historial reciente ante los Xolos, sumando 6 partidos al hilo sin perder y 4 victorias en ese lapso. Mientras que hablando de partidos en la frontera, las águilas suman 3 al hilo sin perder con 2 victorias en ese lapso.

¿CÓMO LLEGAN?

NO HA GANADO (XOL GANA +320)

Después de que dieron un buen debut en la capital, Xolos se ha venido abajo, el partido que debía ganar ni las manos metió en casa contra Juárez, y si bien el 1-0 en el Volcán no los deja tan mal parados, son un equipo que no ha ganado en sus últimos 10 partidos y con 4 sin sumar de a tres en casa.

¿DESGASTE? (AME GANA -110)

América anda como equipo de Champions, y no porque esté jugando a tope, sino por la viajadera y seguidilla de partidos que su directiva les acomodó por cuestiones comerciales, ya que han jugado miércoles, sábado y luego miércoles de nuevo, y esto aún no se acaba. Por lo que no podemos esperar demasiado de este equipo, pero sí están algo condicionados ya que llegan con solo 1 triunfo en sus últimos 5 partidos y suma 3 sin ganar de visitante.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -106 / BAJAS -120)

Prácticamente todos los indicadores nos llevan a las bajas. De los últimos 9 partidos entre ambos en la perrera, se han cumplido bajas en 5. Por su parte, Xolos promedia bajas en sus últimos 4 partidos y América lo ha hecho en 3 de sus últimos 5PJ. Y contando lo que ya comentamos, el desgaste del América, entre menos esfuerzo hagan, mejor.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Está tan claro el triunfo del América que hasta me da miedo. Es evidente que casi todas las tendencias están a su favor excepto el hecho de que de visitante han quedado a deber, y no vaya a ser la de malas que sean tan favoritos que no pasen del empate. Así que apuesten bajo su propio riesgo ya que la doble oportunidad está inservible, así que tocaría aferrarse a ese -110 que paga el triunfo visitante.