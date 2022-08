APUESTA EN EL TOLUCA VS XOLOS – VIERNES 7 – 12PM

Casi siempre pinta como un partido disparejo, pero los resultados demuestran que es un partido riesgoso para meterle lana, así que si aún así te la quieres jugar, hazlo con conocimiento de causa usando nuestras tendencias previas.

MANO A MANO

Xolos ha sido un verdadero dolor de cabeza, basta con recordar que hasta una final perdieron ante ellos. De entrada, Xolos ha ganado 3 de sus últimos 5 partidos ante los diablos, además, jugando en la bombonera, el asunto está parejo, solo hay 3 victorias de Toluca por 2 de Xolos.

¿CÓMO LLEGAN?

¿QUÉ PASÓ? (TOL GANA +130)

Toluca se salvó por lo pelos de perder a media semana ante Puebla, lo cual sorprende ya que parecía que iban de menos a más y sus números lo muestran. Llegan con 4 victorias en sus últimos 6 partidos y solo 2 triunfos en sus últimos 6 partidos en casa.

¿REALIDAD? (XOL GANA +230)

Xolos ha ganado sus últimos 3 partidos, racha que para cualquiera sería poco, para Xolos es la mejor en un buen ratote, en especial por lo sólido que ha lucido su futbol incluso lejos de la perrera. Xolos tiene apenas un par de triunfos en sus últimos 10 partidos de visitante, lo cual debe ilusionar a los diablos.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -125 / BAJAS +375)

Tradicionalmente, los partidos entre ambos arrojan pocas anotaciones, cumpliéndolas en 4 de los últimos 5 partidos directos, así como en los últimos 5 jugados en el Jalisco. Sin embargo, el momento que viven ambos es lo contrario, ya que Atlas promedia altas en sus últimos 3 partidos en el jalisco y Gallos lo mismo, solo que en 4 de sus últimos 5 partidos. Con lo mal que defiende Atlas, se antoja difícil ir contra los momios, así que confiemos en el momento endeble de ambos en la zaga para ir altas.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Después de lo visto en los últimos 2 partidos del Toluca, me hace pensar que podría darse un resultado de esos que tumban quinielas. El triunfo de Xolos anda en +230, momio que lo pone como víctima fácil de los Diablos, pero ya vimos que no pinta tan remoto el triunfo. Así que podemos meterle una lanita, una que no temamos perder, al triunfo visitante.