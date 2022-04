Toluca es una pachanga, el torneo ya se hizo adulto y no se afianza, suman solo 1 victoria en sus últimos 6 partidos y son la peor defensa del torneo. Pero si a este rival no le gana, no sé a quien le vaya a ganar, ya que Bravos es el peor equipo del torneo, con 11 partidos al hilo sin ganar y 7 derrotas consecutivas…ahh y son la peor ofensiva de la campaña. En este caso, no hay más, ya toca que Toluca le pegue a Bravos en casa, así que nos vamos con los diablos.