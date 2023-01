APUESTA EN EL TIGRES VS SAN LUIS – SÁBADO 28 – 7PM

El equipo protagonista del mercado de fichajes recibe en casa a un Atlético San Luis que ya conoció la derrota y busca quien se la pague. Veamos las tendencias para ver si gana el favorito o hay sorpresa.

MANO A MANO

De los 7 partidos que han jugado entre ambos, se registran 4 triunfos de Tigres y 3 empates, en pocas palabras, San Luis no conoce la victoria ante los felinos. En el Volcán los números están en 2 triunfos de Tigres y un empate.

¿CÓMO LLEGAN?

INVICTO (TIG GANA -225)

Gran arranque de torneo, Tigres llega invicto a esta jornada y dándole cacería a su archirrival en la cima de la tabla. Si nos vamos más atrás podemos ver que Tigres ha ganado 5 de sus últimos 7 partidos y solo una derrota en ese lapso, evidentemente en partidos de Liga. En el Volcán suman 3 victorias consecutivas.

CAYÓ (SL GANA +650)

San Luis no había arrancado mal pero se metió a la cancha del hoy superlíder y no aguantó. Ahora le toca enfrentar al sublíder y la cosa no pinta bien. Suma 3 victorias en sus últimos 10 partidos y apenas 2 en sus últimas 5 salidas.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -120 / BAJAS -106)

Prácticamente todas las tendencias dicen que habrá altas. Se han cumplido en los últimos 5 partidos entre ambos y en 2 de los 3 que se han jugado en el Volcán. El momento de ambos también dicta que habrá goles, cumpliéndose las altas en 3 de los últimos 5PJ y en 6 de los últimos 7 de San Luis.

¿CON QUIÉN VAMOS?

El momento es demasiado inclinado a favor de Tigres, viene con todo, de buenas, y con una hegemonía notable sobre los colchoneros desde que volvieron a la Liga MX. El momio anda alto pero se puede usar para el parlay.