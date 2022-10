APUESTA EN EL TIGRES VS NECAXA – SÁBADO 8 – 7PM

Arranca la repesca con un duelo que en teoría llega desequilibrado con un claro favorito, pero esto es a vida o muerte así que antes de hacer nuestra apuesta, veamos como llegan para no echarla a perder.

MANO A MANO

Aquí está lo sorpresivo, a Tigres no le ha ido tan bien como se esperaba ante Necaxa, de hecho llega con 4 partidos al hilo sin poderlos derrotar, con 3 empates y 1 derrota, y cabe recordar que en esta etapa si empatan se van a penales. Además, en el Volcán suman 3 empates al hilo.

¿CÓMO LLEGAN?

NO TAN BIEN (TIG GANA -182)

Si bien estuvo cerca de meterse directo, el cierre de torneo no es lo ideal para un plantel así. Tigres llega con 3 victorias en sus últimos 5 partidos, cifra idéntica para sus partidos en casa, lugar donde debe sumar de a tres de manera obligatoria.

POR LA SORPRESA (NEC GANA +500)

Necaxa deambuló entre lo sublime y lo ridículo pero al final logró meterse a otra repesca, sin duda un invitado habitual de esta ronda. Para ellos, como es habitual, hay más que ganar de lo que pierden, así que su historial, el cual es negativo, pierde un poco de relevancia en un partido así. Los hidrorrayos llegan con 5 partidos al hilo sin ganar, misma cifra fuera de casa, con 2 derrotas.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -112 / BAJAS -118)

En su mayoría, este pinta para ser un duelo de bajas. Se han cumplido en los últimos 4 partidos entre ambos, caso similar en los partidos jugados en el Volcán, donde se ha cumplido en los últimos 3 duelos. Además, Tigres las cumple en 3 de sus últimos 4 partidos en casa, mientras que Necaxa lo hace en 3 de sus últimos 5 de visita.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Se antoja difícil que Necaxa elimine a Tigres, de hecho creo que van a avanzar, pero esta serie me recuerda un poco a lo visto hace unos meses en repechaje, donde Necaxa aprovechó a un equipo a la baja para llevarlo hasta los penales, y con el antecedente reciente, no me sorprendería que firmen el 4 empate al hilo en el Volcán y todo se defina desde los once pasos.