APUESTA EN EL TIGRES VS ATLAS – SÁBADO 23 – 9:05PM

Regresa la pesadilla al Volcán en un partido que seguramente estará calentito después de TOOODO lo que pasó en la semifinal de vuelta en la Liguilla pasada. Así que si le quieres meter más emoción, chécate este análisis previo de tendencias.

MANO A MANO

Tigres tiene un buen rato sin derrotar al Atlas, suma 5 partidos al hilo sin derrotarlos y 3 derrotas, además, suma 3 partidos al hilo sin derrotarles en el Volcán, recordando de nuevo que el partido de la semifinal lo perdieron en el escritorio.

¿CÓMO LLEGAN?

DE MENOS A MÁS (TIG GANA -110)

El debut fue malón a pesar de que no jugaron tan mal. Pero en los últimos 2 partidos ha ido componiendo el camino, con dos triunfos al hilo, pero las formas no son las que muchos desean y no falta el fuera piojo y más con solo 1 triunfo en sus últimos 6 partidos en el local.

PRUEBA DE FUEGO 2.0 (ATS GANA +333)

Atlas viene de ganar ante la Máquina pero hay que ser sinceros, el hecho de jugar contra 10 les ayudó bastante y la verdadera prueba es esta. El partido pasado fue el primer triunfo del Altas en el torneo y se suma a un récord no tan bueno si juntamos el cierre del torneo, donde solo ganó de local y de visitante apenas sacó un triunfo en sus últimas 5 visitas, aquel que ganó en la mesa.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +105 / BAJAS -150)

Atlas viene promediando altas en 5 de sus últimos 6 partidos como visitante, pero la temática del partido podría ser distinta ya que si sacan un empate seguramente se irán tranquilos. Además, los duelos entre ambos promedian -2.5 goles en 5 de sus últimos 6 partidos directos. Por si no fuera suficiente, Tigres promedia bajas en 4 de sus últimos 6 partidos en el Volcán.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Tigres ha lucido más sólido que Atlas en el arranque del torneo y la localía tendrá que hacerse pesar por fin para que los de Herrera se saquen de encima esa mala racha sin derrotar a los atlistas, además, el récord de visitante de los rojinegros hace demasiado ruido. Así vamos con el triunfo felino.