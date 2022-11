APUESTA EN EL REAL SPURS VS LIVERPOOL – DOMINGO 6 – 10:30AM

Uno le sigue la pista a los líderes y el otro lucha por meterse a puestos europeos, y si bien hace un torneo habríamos pensado que el más desesperado es el Tottenham, hoy las cosas están alrevés, ya que el que está lejos de Europa hoy es el Liverpool. ¿Será que los Spurs dan la estocada? Veamos qué dicen los números.

MANO A MANO

Tottenham ha sido un equipo con ciertos vicios y uno de ellos es caer ante los Reds, que de paso, han vivido sus mejores años y hasta le arrebataron una final de Champions. Livepool llega con 10 partidos al hilo sin perder ante Tottenham y 7 victorias. Además, a domicilio les ha propinado 4 derrotas y solo un empate a los londinenses.

¿CÓMO LLEGAN?

INTERMITENTE (TOT GANA +230)

Ocupar un lugar tan alto en la tabla es algo a lo que no está acostumbrado el Tottenham y parece que se empieza a marear ya que después de una buena racha está perdiendo puntos. Llega con 2 victorias en sus últimos 5 partidos y solo ha ganado la mitad de sus últimos 6 partidos de Premier League.

IRREGULAR (LIV GANA +115)

Es raro lo del Liverpool, pareciera que les falta motivación y cada que se topan un rival no tan fuertte dejan puntos, pero en partidos como con el City o el mismo Napoli la semana pasada, encuentran su inspiración y nos recuerdan a aquel equipo imbatible. Esa misma actitud los tiene con 5 triunfos en sus últimos 8 partidos pero varios de ellos en UCL, si vemos sus números en Premier, andan en 2 victorias en las últimas 7 jornadas.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -163 / BAJAS +125)

Tenemos tendencias encontradas y eso basta para que el momio de las altas suene hasta exagerado. Si bien se han cumplido en 8 de los último 11 partidos entre ambos, el momento que viven no da para pensar en goleadas. Los Spurs promedian bajas en 3 de sus últimos 5 partidos de Premier, mientras que el Liverpool trae bajas en 4 de sus últimos 6 partidos y hasta cumple el ambos no anotan en 3 de sus últimos 4 partidos de Premier. Por lo que no estaría mal meterle una lanita a las bajas e ir contra los momios.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Liverpool se engancha de vez en vez y este partido pinta para ser uno de esos, más por la falta de personalidad de los Spurs en las últimas jornadas, sumando a que pierden a Son para este duelo y que cargan una losa muy pesada de derrotas ante los Reds que hasta en las canicas los derrota. Por fortuna, el momento del Liverpool hace que el momio de su victoria ande en +115, así que vamos a aprovechar.