SEATTLE VS PUMAS – MIÉRCOLES 4 – 9PM

Después de un partido de ida rarísimo, donde Pumas fue superior y se quedó perplejo con la reacción de los Sounders, la CONCACAF Champions League define a su nuevo monarca en el Lumen Field. En un partido que promete demasiado y en donde se juega un boleto al Mundial de Clubes, te dejamos las mejores tendencias para que hagas una mejor apuesta y ganes.

MANO A MANO

El partido de ida fue el primero en el que se han enfrentado dos estas dos franquicias, al menos en partido oficial, dejándonos claro que Pumas se hacía fuerte como local pero Sounders es y ha sido un visitante difícil de derrotar y que logró de milagro el empate con un penal tardío.

¿CÓMO LLEGAN?

¿CAMPEÓN INVICTO? (SEA GANA -150)

Los Sounders llegan como muy favoritos en este partido pero es más bien por su desempeño en el torneo que por el momento que vive, ya que en la MLS la está pasando mal, de hecho, suman 4 partidos al hilo sin ganar, contando los dos últimos empates en Concacaf como visitantes en territorio mexicano. Pero como dije, su desempeño en CCL es impecable, ganando todos sus partidos como local y empatando todos sus partidos de visitante.

SIGUEN Y SIGUE (PUM GANA +400)

Tras el empate con sabor a derrota en casa, Pumas recompuso el camino en Liga MX y le alcanzó para meterse a repesca, pero está en una semana donde podría quedarse sin nada y eso es presión extra para los de Lillini. Llegan con 2 victorias en sus últimos 7 partidos, pero mucho ojo que en CCL ha sido un visitante endeble que no pudo ganarle al Saprissa a domicilio y salió vapuleado de su visita a New England.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -118 / BAJAS -108)

Seattle ha sido un equipo muy goleador pero con defensa endeble como es costumbre en MLS, por eso llega promediando altas en 4 de sus últimos 6 partidos de CCL. Por su lado, Pumas anda mas o menos igual, ha sido todo o nada en Concacaf, dando y recibiendo, por lo que el hecho de que promedie altas en 6 de sus últimos 7 partidos en este torneo. Por lo que esperamos dos equipos tirados al frente y sin demasiado orden defensivo.

¿ADIÓS HEGEMONÍA?

Yo diría que sí, si la MLS no le pega hoy a la Liga MX, se ve complicado que algún día pase. El Sounders es uno de los equipos más serios de la Liga, ha jugado una Champions perfecta, está invicto, y en un estadio que, a diferencia de otros, verdaderamente pesa, además, Pumas ha sido un gatito de visitante y ha definido las series como local, lo cual evidentemente ya no pasó. Así que veremos al primer campeón estadounidense de este torneo. Eso sí, hay más valor ponerle una lana a que Seattle gana el partido y que no suena descabellado, que apostar por que será Campeón, ya que anda en un -300 algo elevado.