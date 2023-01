APUESTA EN EL SANTOS VS PUMAS – SÁBADO 14 – 9:05PM

Se viene partido de mucho morbo en el Corona cuando Santos recibe a unos Pumas que vienen de ganar pero les falta convencer. Veamos tendencias para poderle meter una lanita.

MANO A MANO

El pasado reciente se pinta de verde, Santos le ha ganado los últimos 3 partidos a Pumas, pero en casa no está tan dominante ya que perdió en 2020 en mismo Corona. Si nos vamos hacia atrás se empareja el asunto, con 5 triunfos de Santos, 4 de Pumas y 1 empate en los últimos 10PJ.

¿CÓMO LLEGAN?

TERRIBLE (SAN GANA +100)

No solo es malo perder en tu debut, es más malo perder en casa y por goleada. Así que la cosa no pinta bien para los Guerreros que llegan con 3 partidos al hilo sin ganar y apenas un par de victorias en sus últimos 7 partidos. En casa ha ganado 3 de sus últimos 5.

TRIUNFO APRESURADO (PUM GANA +285)

Pumas pudo debutar con una embarazosa derrota, pero en los últimos 20 minutos le dio vuelta a Juárez. Igual sus números no prometen, llegan con 1 victoria en sus últimos 5 partidos y 12 partidos al hilo sin ganar fuera de Ciudad Universitaria.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -125 / BAJAS +100)

Partido que pinta para tener muchos goles. Hemos tenido altas en 4 de los últimos 5 enfrentamientos directos, mientras que Santos las cumplió en sus últimos 4PJ y Pumas mismo caso solo que en los últimos 6 partidos.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Pumas ganó pero no convence y menos de visitante. Santos no puede caer más bajo y menos jugando de local, además, no se enfrenta a un rival del calibre de Tigres, así que debe mostrar mejoría y más ante un rival al que viene dominando.