APUESTA EN EL SAN LUIS VS TOLUCA – DOMINGO 21 – 5PM

El líder mantuvo la cima ante el sublíder y ahora debe comenzar a encaminarse a la clasificación visitando a un pésimo local pero que acaba de ganar un partido inesperado. Justo para que no nos agarren desprevenidos, vamos a checar como llegan.

MANO A MANO

Toluca no suele tener problemas ante San Luis, ha ganado 3 de los 5 enfrentamientos, con solo una derrota y un empate. Por cierto, esa derrota curiosamente fue en la Bombonera, así que Toluca está invicto visitando al Atlético San Luis.

¿CÓMO LLEGAN?

¿GANÓ? (SL GANA +175)

No esperábamos el triunfo colchonero, pero viene en buen momento, para que por fin se encmainen. Y es que sus números no son los ideales, con 2 victorias, esta y contra Chivas, en sus últimos 10 partidos. Lo que llama la atención es que solo registra 3 derrotas ene se lapso y un montón de empates. Como local, ya dijimos, no les va bien, con 1 victoria en sus últimos 7 partidos.

SE MANTIENE (TOL GANA +155)

Toluca lo tuvo para pisotear al sublíder, pero se conformó con un punto. Este es su tercer empate en los últimos 7 partidos, digo, no ha perdido en ese lapso gracias a sus 4 victorias, pero es una realidad que de visita baja, con 3 victorias de sus últimos 5 partidos, y una derrota.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -118 / BAJAS -112)

Tras jugar a media semana, no deberíamos esperar partidos de muchos goles y sumado a eso, las tendencias de como llegan apoya esa teoría. Se han cumplido bajas en 7 de los últimos 9 partidos de San Luis. Igual, Toluca llega con bajas, cumplidas en 4 de sus últimos 6 partidos.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Sería necio no ir con el líder general, pero ojo, que los momios ven algo raro y le están dando un momio positivo al triunfo del Toluca, el cual toma más sentido si vemos que de visitantes no son tan sólidos y más viniendo de una fecha doble, donde podrían bajas un poquito su rendimiento y en una de esas empatar. Así que apuesten bajo su propio riesgo.