ROMA VS FEYENOORD – MIÉRCOLES 25 – 2PM

Se termina la UEFA Europa Conference League en su primer edición, con una final que servirá de antesala de la gran final de la Champions del fin de semana y que tendrá los reflectores del futbol europeo encima dado que no hay más futbol en Europa, XD. De un lado tenemos a la Roma con el viejo lobo de mar, Jose Mourinho, buscando otro título europeo, mientras que del otro lado, el mejor equipo del torneo, el Feyenoord. Si andas buscando apostar en esta final europea, checa como llegan.

MANO A MANO

El historial no es muy amplio, de hecho solo se resume a un par de partidos de Europa League en la temporada 2015, con un triunfo de la loba en el Olímpico y un empate tras su visita a Rotterdam. Así que si los holandeses se llevan la final, será su primer triunfo ante los capitalinos.

¿CÓMO LLEGAN?

MOU POR OTRO TÍTULO (ROM GANA +135)

La Roma ha ido asimilando el estilo de Jose Mourinho y lo ha demostrado en la Conference League con una defensiva ordenada y confiando en la contundencia de gente como Abraham para definir los partidos al frente. La loba llega con 2 victorias en sus últimos 8 partidos, mientras que en Conference League ha ganado 5 de sus últimos 7 partidos, demostrando su mejor rendimiento de la temporada en este torneo.

FEYENOORD INVICTO (FEY GANA +220)

El conjunto holandés ha demostrado un gran nivel en este torneo a pesar de no tener tan buena temporada en la Eredivisie donde acabó en 3er lugar lejos de la pelea por el título y sin poderse meter a Europa League o Champions. Eso sí, está en la final y si lo gana podrá ir directo a la UEL. De hecho, a pesar de no ser favoritos en los momios, llegan como un rival muy peligros, ya que no han perdido en lo que va del torneo, habiendo ganado 8 de los 11 partidos de Conference League, además de una ofensiva muy potente.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -106 / BAJAS -120)

Estos equipos son el día y la noche en cuanto a goles. Como es costumbre en los equipos de Mourinho, todo se define gracias al orden defensivo y armando los partidos de atrás para adelante; por lo mismo, no sorprende a nadie que cumpla bajas de 2.5 goles en 5 de sus últimos 6 partidos de Conference League. Por otro lado, el equipo holandés llegan promediando altas por donde le veamos, cumpliéndolas en 10 de sus últimos 11 partidos de CL. En este tipo de situaciones, hay que analizar como pinta el duelo, y viendo la imagen completa, podemos ver a un Feyenoord proponiendo y a una Roma defendiendo y matando con la velocidad de Abraham. Así que difícilmente veremos altas.

¿CON QUIÉN VAMOS?

De un lado está la experiencia de Mou y del otro el poder ofensivo del Feyenoord. En cuanto a números, llega mejor el equipo holandés al estar invicto y con un futbol muy ofensivo, pero es difícil que Mou se le escape una final continental sin importar la jerarquía del torneo, además, tenemos el antecedente de su última final europea, donde le pegó a otro conjunto holandés, como fue el Ajax. Además, se antoja difícil que los holandeses superen el Mou camión defensivo. Así que vamos a meterle nuestra lanita al triunfo romano que paga un +135 bastante jugoso.