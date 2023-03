APUESTA EN EL REAL MADRID VS ESPANYOL – SÁBADO 11 – 7AM

El Madrid está necesitado de puntos pero no debe quitarle el ojo a la Champions, así que este partido puede no estar tan resuelto como dirían los momios. Veamos qué dicen las tendencias previas para no errar nuestro pick.

MANO A MANO

Al Madrid le ha ido bastante bien ante los periquitos catalanes de la Liga, con 6 victorias en sus últimos 7 enfrentamientos. Mientras que en el Bernabéu suma 9 victorias consecutivas, ni el polvo le han visto.

¿CÓMO LLEGAN?

RACHITA (RM GANA -350)

Desde la goleada ante Liverpool parece que al Madrid se le acabó el gas, llega con 3 partidos al hilo sin ganar y esa derrota a domicilio ante el Barcelona. De hecho, su récord en casa esta en 3 victorias en sus últimos 5 partidos.

URGIDO (ESP GANA +1000).

Espanyol podría meterse en problemas muy pronto si no empieza a sumar de a tres ya que el descenso no está lejos a pesar de ocupar el 13vo lugar. El panorama no es prometedor, suma 2 victorias en sus últimos 6 partidos, cifra idéntica en sus últimos 6 partidos fuera de casa.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES ALTAS -137 / BAJAS +130)

Espanyol viene promediando altas, pero no esperamos que sean los protagonistas del juego, sino el Madrid, que tampoco está tan suelto en cuanto a goles, promediando bajas en 4 de los últimos 5 partidos merengues, tal parece que si no es Champions, no se prenden. Además, ha habido -2.5 goles en 4 de los últimos 5 partidos jugados en el Bernabéu entre ambos. Además, no se ha cumplido el ambos anotan en 10 de sus últimos 13 partidos.

¿CON QUIÉN VAMOS?

.Las tendencias están demasiado cargadas en favor del Real Madrid, pero mucho cuidado con lo que dijimos al principio, porque este Madrid parece solo le interesa la Champions y lejos de que descanse jugadores o no, la intensidad con la que disputa los partidos es otra. Y este es uno de esos partidos que podría tirarnos el parlay. Así que mejor meterle lanita a los goles.