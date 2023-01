APUESTA EN EL RAYADOS VS S.LUIS – SÁBADO 21 – 5:06PM

Rayado vuelve a casa con una deuda pendiente ante su público y enfrenta a un San Luis que no ha perdido y podría indigestarse. Así que veamos números para saber qué esperar y poder hacer nuestra apuesta.

MANO A MANO

Ojito que no hay hegemonía de Rayados como se esperaría, de los últimos 4 partidos se registran 2 triunfos de Rayados, 1 de San Luis y 2 empates. En el BBVA hay solo 1 triunfo de Rayados, 1 de San Luis y 2 empates en torneos cortos.

¿CÓMO LLEGAN?

BUEN TRIUNFO (RAY GANA -188)

Su arranque está algo torcido, en casa donde debía ser fuerte, cayó derrotado ante Chivas, pero en su visita a la capital le dio una lección a Cruz Azul. Rayados llega con 2 victorias en sus últimos 5 partidos, récord idéntico jugando como local.

INVICTO (SL GANA +550)

Van dos jornadas y San Luis suma 4 de 6 puntos posibles, nada mal para un equipo irregular y poco protagonista como éste. Llegan con 2 triunfos en sus últimos 5 partidos pero llama la atención sus 2 triunfos consecutivos lejos de casa.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -118 / BAJAS -108)

Hay que tener listo el Red Bull porque será un duelo complicado de ver o al menos eso dicen los números. Tenemos bajas en 4 de los últimos 5 partidos entre ambos. Mientras que Rayados llega con bajas en 6 de sus últimos 9 partidos. Si bien San Luis promedia altas, no vemos un duelo que se rompa con muchos goles.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Este partido pinta para ser trampa, Rayados no convence de local y San Luis anda mejor que en otros torneos. No esperemos que San Luis dé la campanada aunque sea posible, pero con lo incómodo que le resulta a Rayados enfrentar a los colchoneros, no sería raro un empate.