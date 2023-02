APUESTA EN EL RAYADOS VS NECAXA – SÁBADO 18 – 5:05PM

El líder se presenta en casa y busca otra víctima para mantener su gran racha de victorias y mantener la cima, aunque con el paso de las jornadas se antoja complicado que pierdan el lugar. Recibe a un Necaxa que quiere pegarle a otro equipo de renombre. Veamos cómo llegan.

MANO A MANO

.Como era de esperarse, Rayados trae la mano, con 5 triunfos de los últimos 10 enfrentamientos y solo un par de derrotas. De hecho, en casa el dominio es aplastante, ya que los hidrorrayos solo han ganado 1 de sus últimas 16 visitas.

¿CÓMO LLEGAN?

IMPARABLE (RAY GANA -200)

Monterrey es más líder que nunca y sigue despachando todo tipo de rivales, si es que se le puede llamar rival a Gallos. Ahora vuelve a casa donde suma 3 triunfos consecutivos y buscará su 7ma victoria al hilo y empezar a concretar su pase directo a liguilla con todo y que falta un ratote para empezar.

VICTORIA EN EL VICTORIA (NEC GANA +252)

Necaxa le pegó a Pumas justo como lo anticipamos hace unos días, pero no hay que echar fuegos artificiales, Necaxa da un paso adelante y dos atrás. Y ya ni se diga de visitante, donde llega con 5 derrotas consecutivas.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -154 / BAJAS +120)

El historial nos lleva al terreno de las bajas, pero el momento de ambos dicta lo contrario. Rayados promedia altas en 4 de sus últimos 6 partidos y Necaxa en 5 de sus últimos 7. Además, éstos últimos han superado los 2.5 goles de visitantes en sus últimas 3 salidas.

¿CON QUIÉN VAMOS?

No hay más, va a pasar un buen rato para que Rayados vuelva a caer derrotado y no esperamos que un Necaxa que de visita solo tiene derrotas los frene en seco. Para tan favoritos el momio no está tan escandaloso y bien sirve para el parlay.