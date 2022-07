APUESTA EN EL PUMAS VS MAZATLÁN – MIÉRCOLES 27 – 9:05PM

Se cierra la jornada con la expectativa al máximo en espera del debut de la nueva estrella de Pumas ante un rival que pinta a modo, pero esto es Liga MX y estos son los Pumas, expertos en sabotearse siempre. Así que mejor veamos como llegan para encontrar nuestro pick y ya si debuta Alves, pues a disfrutarlo.

MANO A MANO

Hay poquitos partidos entre ambos, pero algo sí está claro, Mazatlán nunca le ha ganado a Pumas, sumando 3 empates y 1 derrota, la cual se dio en Ciudad Universitaria.

¿CÓMO LLEGAN?

MUCHO SHOW PERO, ¿HABRÁ FUTBOL? (PUM GANA -130)

Obviamente hace ruido el fichaje de Alves, pero veremos si es motivación suficiente para levantar el barco, porque si bien Pumas llega invicto, solo ha ganado 1 de esos partidos. Por lo menos, en casa el récord anda un poco mejor, con 5 sin perder y 3 victorias.

CRISIS (MAZ GANA +375)

No se donde vaya a parar Mazatlán, empezó de la patada el torneo y ya llevamos 4 jornadas y no se ve por donde. Llegan con 5 partidos al hilo sin ganar, empatando 3 de ellos. Mientras que de visitante el récord anda en 4 sin perder, pero solo 2 victorias, mostrando que no juegan tan mal de visita, de hecho le arrancaron un punto al Pachuca.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -106 / BAJAS -120)

El momento que viven ambos no pinta para arrojarnos un partido de muchos goles. Pumas promedia bajas en 4 de sus últimos 5 partidos y en sus últimos 5 jugados en Ciudad Universitaria. Mazatlán igual, con -2.5 goles en sus últimos 3 partidos y en 3 de sus últimos 5 de visitante.

¿CON QUIÉN VAMOS?

El hecho de que Mazatlán no sea un flan como visitante, hace un poco de ruido para irnos con todo por el triunfo de Pumas, pero estamos viendo que en esta jornada de media semana están cumpliendo los favoritos, aunque sea por la mínima, así que espero un triunfo universitario haciendo lo mínimo posible.