APUESTA EN EL PUMAS VS ATLAS – DOMINGO 5 – 7:10PM

Pumas vuelve a casa donde parece el Barcelona, pero enfrente está el último Bicampeón y viene invicto. Antes de tenerle miedo, veamos qué dicen las tendencias para apostar en este partido.

MANO A MANO

La cosa está turbia para el espectador, ya que de los últimos 6 enfrentamientos se han registrado 4 empates. Mientras que de los últimos 10 partidos se han registrado 4 triunfos de Pumas y solo 1 de Atlas.

¿CÓMO LLEGAN?

LOCAL (PUM GANA +115)

Pumas sale de CU y se le acaba el encanto, no pudo ante Xolos y ahora debe recuperar el paso para volver a sumar de a tres. Los felinos suman 2 victorias en sus últimos 8 partidos y su record en casa empieza a componerse con 3 victorias en sus últimos 9PJ.

OTRO EMPATE (ATS GANA +240)

Atlas empató entre semana y también lo hizo durante el fin de semana. De hecho solo tiene un par de victorias en sus últimos 5 partidos, lo demás son empates. Igual de visitante tiene rato sin ganar, llega con 12 partidos al hilo sin sumar de a tres lejos del Jalisco.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -118 / BAJAS -108)

EL momento de ambos implica goles, pero la historia dice lo contrario, ya que se han registrado bajas de 2.5 goles en los últimos 6 enfrentamientos directos. Por lo que no sería raro que se baje de golpe la cuota goleadora y haya bajas.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Pumas anda bien en casa, pero no deja de mostrar debilidades de visita y da la impresión que tarde o temprano también les pasará en casa. No esperamos que Atlas dé la sorpresa, pero vaya que se está volviendo incómodo y no sería raro ver el 5to empate en los últimos 7 enfrentamientos.