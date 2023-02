APUESTA EN EL PUEBLA VS CRUZ AZUL – VIERNES 17 – 9:05PM

Duelo de equipos que vienen de perder pero con ventaja para el visitante que no jugó a media semana. Veamos qué esperar de este duelo entre la franja y la máquina para meterle una lanita.

MANO A MANO

Para sorpresa de no tantos, Cruz Azul sufre ante la franja, con 7 partidos al hilo sin ganar y muchos muchos empates, 5 para ser exactos en ese lapso de tiempo. Para dejar más clara la tendencia, los últimos 3 enfrentamientos en el Cuauhtémoc, en todos han empatado.

¿CÓMO LLEGAN?

VUELTA A LA REALIDAD (PUE GANA +170)

Compitió un rato ante León pero volvió a su realidad y cayó de nuevo. Puebla solo tiene 1 triunfo en sus últimos 5 partidos y apenas un par de victorias en sus últimos 6 como local. Un mar de inestabilidad que no parece detenerse.

CRISIS (CAZ GANA +162)

Cruz Azul no ha ganado en el torneo y ya de dieron aire a su DT interino y para su conveniencia no jugó a media semana. Llega a esta jornada con 7 partidos al hilo sin ganar y 4 derrotas; su último triunfo fue el 8 de octubre. De visitante solo ha sacado 1 triunfo en sus últimas 5 salidas.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -118 / BAJAS -108)

Ninguno anda bien y las tendencias de goles van a las bajas. Se han cumplido en 4 de los últimos 7 partidos directos y en los últimos 5 en el Cuauhtémoc. Además, Cruz Azul anda tan deprimente que promedia bajas en 5 de sus últimos 8 y en 7 de los últimos 9 de visita.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Algunos dirán que técnico que debuta gana, pero no podemos hacer caso omiso a las estadísticas que nos dicen que Cruz Azul no puede derrotar al Puebla, al menos no tan seguido. ASí que vamos a hacerle caso a las tendencias y ponerle una lana al empate.