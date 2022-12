APUESTA EN EL PORTUGAL VS SUIZA – MARTES 6 – 1PM

Se juega el último partido de los octavos de final con un duelo entre dos equipos que se conocen hasta el cansancio entre eliminatorias mundialistas, repescas y Nations League, por lo que seguro será un partido cerrado. Veamos cómo pinta el panorama para ambos y poder hacer nuestra apuesta.

MANO A MANO

Tenemos 26 enfrentamientos entre ambos, y los números están parejos, Portugal solo ha ganado 11 a cambio de 9 triunfos de Suiza, con 6 empates. De hecho no tiene mucho que se toparon, fue en la pasada Nations League cosechando un triunfo suizo en territorio local y otro empate en tierras lusas, así que ligera ventaja para ellos.

¿CÓMO LLEGAN?

OBLIGADOS (POR GANA -112)

Portugal descansó gente en la última jornada y eso tendrá que mostrarse en este partido, eso sí, la derrota siembra algunas dudas pero peor habría sido perder ante los impetuosos coreanos incluso con titulares. Portugal tiene números decentes pero no para presumir, suma 3 victorias en sus últimos 5 partidos.

CABALLO NEGRO (SUI GANA +385)

Suiza le complicó tremendo al Brasil que hoy maravilla a todos y mostró el músculo eliminado a una Serbia que llegaba mejor, así que son el verdadero caballo negro. Eso sí, sus números son un poco más pobres que los de Portugal, con apenas 2 victorias en sus últimos 5 partidos, pero ambos en Copa del Mundo.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +110 / BAJAS -143)

Portugal promedia altas en 4 de sus últimos 5 partidos, pero todos los demás indicadores dicen que tendremos pocos goles. De los últimos 8 partidos entre ambos se ha cumplido bajas en 4. Además, Suiza promedia bajas en 4 de sus últimos 5 partidos y para agregar un poco más de info, ambos tienen datos que se inclinan por el ambos no anotan, que por cierto, anda pagando -125.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Apostar en este partido al resultado es casi casi un suicidio. Portugal llega ligeramente mejor en cuanto a números, incluso le saca ventaja a Suiza en los duelos directos, pero los dos últimos partidos entre ambos han dejado a los suizos mejor parados que a los lusos. Así que este partido luce parejísimo, no huele, apesta a tiempo extra o más, y no tenemos datos que nos hagan inclinar la balanza de un lado u otro. Pero si queremos jugárnosla, el momio a que Suiza da la sorpresa +165 y no suena tan descabellado después de ver cómo llegan.