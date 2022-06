APUESTA EN EL PORTUGAL VS REPÚBLICA CHECA – JUEVES 9 – 1:45PM

El Grupo 2 de la Liga A se ha puesto muy interesante pero no como lo esperábamos, ya que se ha metido un tercer un participante que le está poniendo sabor a la competencia como lo son los checos. Por lo tanto, el partido ante los lusitanos cobra mucha relevancia, así que sentémonos a echarle un ojito para que encontremos un buen momio de acuerdo a las tendencias.

MANO A MANO

El primer triunfo de los Checos como república independiente ante Portugal fue en aquel debut soñado en la Euro del 96, eliminándolos de la fase de Cuartos de Final y yéndose hasta la final que perdieron ante Alemania. Desde entonces, no han jugado demasiado, apenas otros dos enfrentamientos casualmente todos en Eurocopa, los dos con derrota checa, lo cual es normal, dado que llevan años en cambio generacional.

¿CÓMO LLEGAN?

EXHIBICIÓN REDONDA (POR GANA -275)

Portugal dio un partido redondo en su última presentación, ya con plantel completo y funcionando en casa. Si bien los lusos nunca tuvieron un rendimiento a la baja, tuvieron un par de despistes que lo enviaron a repesca, y para muestra esta radiografía, ya que han ganado 3 de sus últimos 6 partidos, pero solo con una derrota en ese lapso.

A NADA DEL CAMPANAZO (CHE GANA +800)

Los Checos llevan dos partidos bastante buenos, mejor de lo que esperábamos, con una victoria en su debut y un empate que pudo convertirse en victoria histórica ante España. Los Checos han ganado 4 de sus últimos 9 partidos, pero solo registran una derrota en ese lapso.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -163 / BAJAS +125)

Tenemos tendencias divididas. Portugal promedia altas en 3 de los últimos 5 partidos, mientras que los Checos promedian bajas en 3 de los últimos 5PJ. Lo cual nos indica que la tendencia se puede inclinar a cualquier lado ya que tampoco está tan marcada. Para esto, tenemos que ver el momento de ambos, el cual pinta muy similar, lo que nos hace pensar que será un duelo cerrado y más jugándose en suelo portugués, así que los visitante cerrarán filas. Así que vamos con las bajas.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Se viene un partido espinoso para ambos y que a pesar de que no se juega mucho, es probable que se juegue a un ritmo que no hemos visto en lo que va de la Nations League. Portugal evidentemente es favorito, pero no olvidemos que equipos con más ímpetu que nivel le han pintado la cara. No espero que los checos den la sorpresa a domicilio, pero sí que se lleven el punto y cobremos un +400 bastante jugoso.