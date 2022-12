APUESTA EN EL PAÍSES BAJOS VS ARGENTINA – VIERNES 9 – 1PM

Partido para tener el cuchillo entre los dientes, se juegan muchas cosas en esta eliminatoria, el probable último partido de Messi, el de Van Gaal, la eliminación neerlandesa a manos de la albiceleste en 2014, entre otros factores. Así que mejor veamos qué dicen los números para no errarle.

MANO A MANO

El overall está parejo pero ligeramente inclinado en favor de Países Bajos, que suma 4 triunfos a cambia de 3 argentinos y un par de empates. Aunque llama la atención que último triunfo fue en Argentina ’78, y si bien el duelo en Brasil 2014 fue a favor de Argentina, su triunfo fue en penales.

¿CÓMO LLEGAN?

MUCHO QUE DEMOSTRAR (PAI GANA +300)

No tuvieron una primera ronda brillante pero han sabido resolver incomodidades que le han presentado rivales competitivos pero no pesados, por eso hay incertidumbre ahora que se enfrenen al último equipo que los eliminó de una fase final de Copa del Mundo. Llegan con un impresionante récord de 19 partidos al hilo sin perder y con 6 triunfos en sus últimos 7 partidos.

A MEDIO GAS (ARG GANA -120)

No se le puede pedir a esta Argentina que atropelle a sus rivales, no es su estilo, más bien es un equipo práctico que sabe resolver situaciones. Lo único que preocupa es que no lo hemos visto ante rivales pesados en competencia, el grupo que le tocó implicó equipos incómodos pero que no le llevaron al máximo salvo el accidente ante Arabia. Los de Scaloni llegan con 8 victorias en sus últimos 9 partidos con aquella mentada derrota en el debut.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +140 / BAJAS -182)

Argentina viene promediando altas dado que su zaga no ha sido la de otras ocasiones, permitiendo gol ante Australia e incluso contra Arabia, los otros dos partidos ni se les acercaron, pero no dejan de pintar endebles. Por el contrario, Países Bajos ha sido más ordenado y viene promediando bajas en 5 de sus últimos 6 partidos y sin cumplirse el ambos anotan en 4 de los últimos 6PJ. En este caso, vamos con las bajas, ya que se han cumplido también en los últimos 4 enfrentamientos directos.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Vaya dolor de cabeza elegir un resultado, los dos han dejado dudas, pero ambos tienen récords impresionantes en los últimos 2 años y son equipos similares en funcionamiento, no tan espectaculares y más prácticos. En este caso, el activo que inclina la balanza es Messi, así que veo a la Argentina avanzado a semifinales.