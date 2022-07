APUESTA EN EL PACHUCA VS PUMAS – DOMINGO 24 – 7PM

erramos la jornada con un partido muy interesante con unos Tuzos que perdieron el paso perfecto recibiendo a unos Pumas que están rompiendo el mercado de pases pero que hasta ahora solo son promesas. Si quieres apostar, chécate este análisis previo.

MANO A MANO

Pachuca se ha topado con muro a la hora de enfrentar a los Tuzos, incluso el torneo pasado donde arrasaban vio cortada su buena racha. Pachuca llega con 7 partidos al hilo sin ganar ante los Pumas pero solo con 3 derrotas, 2 en CU y una más en el Hidalgo. De hecho, Pumas acumula 3 partidos al hilo sin perder en casa de los Tuzos y 2 empates.

¿CÓMO LLEGAN?

¿ACCIDENTE? (PAC GANA -120)

Pachuca era muy favorito ante Mazatlán pero se quedó corto en el trámite del partido y al final les empataron. Ahora se le viene un equipo complicado y que realmente pone en peligro esa larga racha de partidos sin perder en casa, que hoy se extiende a 19 partidos al hilo sin perder, además de que ha ganado 3 de sus últimos 4 partidos en cualquier estadio.

A CONSOLIDARSE (PUM GANA +333)

Pasó el momento de hablar en medio y toca dar resultados en la cancha. El domingo ganaron por la mínima, lo cual urgía en C.U., ahora deben romper la racha de 5 partidos al hilo sin ganar como visitante en orden de conseguir otra victoria, ya que su récord general anda en 3 victorias en sus últimos 7 partidos, nada que presumir.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -118 / BAJAS -112)

No parece que vayamos a tener demasiadas anotaciones, de los últimos 6 partidos entre ambos, se han cumplido bajas en 5PJ, y hablando del Hidalgo, tenemos -2.5 goles en los últimos 5 encuentros. Si vemos el momento que viven ambos, Pachuca promedia bajas en 4 de sus últimos 6 en el Hidalgo y Pumas bajas en 3 de sus últimos 5PJ..

¿CON QUIÉN VAMOS?

Con el historial de ambos, definitivamente no veo a Pachuca sacando el triunfo, pero tampoco me la jugaría con los Pumas ya que fuera de CU están dejando mucho que desear, además de que se han registrado 4 empates en los últimos 6 enfrentamientos. Así que me la juego con el empate, que paga +280.