APUESTA EN EL PACHUCA VS LEÓN – DOMINGO 21 – 7:05PM

Duelo de hermanitos en grave crisis, ninguno de los equipos del Grupo pinta para romperla y soloe stamos viendo cuando tocan fondo. Aún así, veamos que dictan las tendencias a ver si sacamos un pick relevante de este partido.

MANO A MANO

León le ha estado dando una lección a su broder cuando se enfrentan, intentando borrar las sospechas als er del mismo dueño. La fiera ha ganado 5 de los últimos 7 partidos directos. Además, Pachuca solo registra un triunfo en sus últimos 8 partidos. Jugándose en el Hidalgo, tenemos 2 victorias de los Tuzos, 2 de la fiera y un empate en los últimos 5 partidos.

¿CÓMO LLEGAN?

ADIÓS RACHA (PAC GANA -125)

Pachuca tenía un buen ratote sin perder en casa y ante América dejó el prestigio y cayó. Los Tuzos ahora tienen 1 victoria en sus últimos 6 partidos y comienza a ser tema el hecho de que lleve 3 partidos al hilo sin ganar en el Hidalgo.

TOCANDO FONDO Y MÁS FONDO (LEO GANA +295)

Pensamos que tocaba fondo ante Rayados, pero parece que el fondo tiene más fondo. León llega con 1 victoria en sus últimos 8 partidos y 4 derrotas en ese lapso. Igual, de visitante tiene 4 partidos sin ganar y 2 derrotas.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -134 / BAJAS +105)

León e suna coladera, le hacen goles a raudales y claro que cumple altas, lo ha hecho en sus últimos 4 partidos y en 3 de sus últimos 5 partidos. Y si bien Pachuca viene con bajas, los partidos entre ambos son de goles, cumpliendose en 4 de sus últimos 7 enfrentamientos. Viendo con la mal que defienden, vamos con altas.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Si me preguntan, este partido pinta para empate. Sin embargo, las tendencias no dicen que empaten demasiado, y viendo que el único dato a favor que podemos encontrar es la pequeña hegemonía de León sobre los Tuzos, yo me inclinaría por el triunfo de la fiera con todo y que están en el piso.