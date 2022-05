Pachuca VS Atlas – Domingo 29 / 8:10PM

Se viene el partido de vuelta para conocer si el Atlas rompe con todos los esquemas y se queda con el bicampeonato o si el Pachuca se deshace de la maldición del líder general y alza el título en casa. Antes de que apuestas en la gran final, checa este análisis para que tengas un mejor panorama del partido.

MANO A MANO

Como cambian las cosas tras el partido de ida. Hace unos días veíamos que el historial favorecía a Pachuca, pero hoy se inclina ligeramente a favor de los zorros. Pachuca ha ganado 2 de sus últimos 6 partidos ante Atlas en el Hidalgo, lo cual preocupa porque hoy no le sirve otro resultado e incluso puede que la victoria no le alcance para el título.

¿CÓMO LLEGAN?

EL MEJOR LOCAL (PAC CAMPEÓN +245)

Los Tuzos no perdieron en casa en todo el torneo, de hecho, vimos lo demoledores que pueden ser como locales ante el América en semis y justo eso es lo que necesitan para alzarse con el título, ya que traen desventaja de dos goles y ya no vale la posición en la tabla, así que van por 3 anotaciones y no recibir gol. De hecho, hasta empatar el global suena complicado, ya que solo han ganado por más de un gol en 2 de sus últimos 7 partidos en casa.

CAMPEÓN HASTA EL ÚLTIMO DÍA (ATS CAMPEÓN -400)

Atlas demostró que su título no fue de rebote como el de otros equipos, se portó como el Campeón actual y dio un golpe en la mesa que lo tiene en la antesala del Bicampeonato. Pero no todo es felicidad, lo que vimos en el Volcán puede ser una antesala al desastre, así que tendrán que haber aprendido de sus errores. Atlas como visitante no tiene malos números, ha ganado 4 de sus últimos 7 partidos, y de esos 7, solo una vez ha perdido por más de un gol -el fin de semana pasado- así que se antoja difícil que se la vuelvan a hacer.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +100 / BAJAS -125)

Tenemos una ligera tendencia hacia las altas en este aspecto. Pachuca las ha cumplido en 4 de sus últimos 6 partidos en el Hidalgo. Mientras que Atlas lo ha logrado en 5 de sus últimos 7 partidos como visitante. Además por como pinta el partido en la previa, con un Pachuca volcado al ataque y un Atlas con gente veloz como Quiñones al contragolpe, nos asegura que por lo menos veremos otro gol del Atlas, que ha anotado de dos para arriba en sus últimos 3 partidos de visitante. Así que no sería locura meterle una lanita a las altas que pagana uno a uno.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Interesante la final de vuelta y más los momios. Según las estadísticas previas, Pachuca debe ganar como local, y su momio de victoria anda en -138, nada mal para ser el mejor local del torneo. Ahora que si queremos apostar por quien será Campeón, todo apunta a que el Atlas repetirá el título, pero como podemos ver, su Bicampeonato paga un -400 castigadísimo que demuestra la los tan complicada que deben superar los Tuzos si quieren ser campeones.