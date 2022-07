APUESTA EN EL MAZATLÁN VS PUEBLA – VIERNES 1 – 9:05PM

Segundo platillo suculento en nuestra jornada del viernes, donde Mazatlán recibe el debut del torneo en el Kraken enfrentando a una franja que busca seguir sorprendiendo. Si quieres meterle una dinerito a este partido y darle a emoción al viernes, checa nuestro análisis previo.

MANO A MANO

Obviamente el historial entre ambos es corto pero logra arrojarnos datos que le dan cierto favoritismo a la franja, ya que le han pegado a Mazatlán en 3 de sus últimos 5 partidos directos, incluso con un triunfo en el mismo Kraken.

¿CÓMO LLEGAN?

EN RACHA (MAZ GANA +150)

Mazatlán no cerró mal el torneo, de hecho, mantiene una racha de imbatibilidad con todo y que no le alcanzó para meterse a Liguilla, cayendo en penales de la repesca ante este mismo equipo poblano. Volviendo a los números, los locales llegan con 6 partidos de liga al hilo sin perder y 4 victorias en ese lapso. Lo malo es que sus números en el Kraken no son tan buenos, con solo 2 triunfos en sus últimos 5PJ de Liga MX.

CAYÓ LUCHANDO (PUE GANA +180)

El último recuerdo que tenemos del Puebla es cayendo con la cara en alto en su visita al Azteca ante el América. Su desempeño aquel día desentonó con el rendimiento que tuvo al cierre del torneo, ya que terminó con 6 partidos al hilo sin ganar en Liga y 4 derrotas. Además, de visitante dio muy poco futbol, con solo 1 triunfo en sus últimos 6 partidos de Liga MX.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +115 / BAJAS -150)

Son dos equipos con poco cartel pero que deliberadamente se preocupan más por ir al frente que por una defensiva sólida, y para muestra el último duelo donde hubo 4 goles. Por lo que lo más probable es que tengamos altas. Mazatlán las ha cumplido en 3 de sus últimos 5PJ de Liga MX, mientras que Puebla las cumple en 6 de sus últimos 8PJ de visitante en liga. Mientras que de los duelos directos, tenemos +2.5 goles en 4 de sus últimos 5 partidos. Como dato extra, se ha cumplido el ambos anotan en 4 de los últimos 5 partidos entre ambos, y el momio anda en un -118 muy interesante.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Por mejor desempeño, me gustaría ir Puebla, en especial con el arranque trepidante de la temporada pasada, pero parece que fue solo una excepción y hoy no hay razones para pensar que la franja pueda tumbar la racha sin perder de los locales, que cerraron bastante bien el torneo pasado y parece ser un franquicia en ascenso. Así que vamos por ese +150 que paga el triunfo local.