APUESTA EN EL MANUTD VS BETIS – JUEVES 9 – 2PM

Duelo interesantísimo entre ingleses y españoles por el pase a las semifinales, ambos viviendo momentos similares pero mentalmente en puntos distintos. Por lo que será mejor checar las tendencias previas para no perder nuestro pick.

MANO A MANO

En este aspecto vamos a ciegas dado que será el primer enfrentamiento en partido oficial entre ambos.

¿CÓMO LLEGAN?

GOLPAZO (UTD GANA -250)

Mentalmente destrozados tras una de las peores goleadas en su historia y en un momento donde nadie lo esperaba, ya que llegaban a tope tras ganar la EFL Cup y avanzar en copa. Eso sí, su récord anda tambaleando con 3 victorias en sus últimos 7 partidos y solo 2 derrotas. En casa suma 11 sin perder.

BUEN MOMENTO (BET GANA +700)

Betis llega en muy buen momento, sacó un empate valioso ante Real Madrid y ahora va para tumbar otro grande. Llega con 4 partidos al hilo sin perder y 3 victorias. Mientras que de visitante ha ganado sus últimos 3 partidos.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES ALTAS -150 / BAJAS +115)

Las tendencias de ambos se van para arriba en cuanto goles, los dos promedian altas, United las ha cumplido en 5 de sus últimos 6 partidos, mientras que el Betis tiene números idénticos, incluso como visitante las ha cumplido en 5 de sus últimos 7PJ.

¿CON QUIÉN VAMOS?

United está en un momento delicado y se nota complicado que no le afecte en el partido que sigue y menos cuando sabemos que se le complican los rivales españoles y más uno que llega con 4 partidos al hilo sin perder y 3 victorias al hilo fuera de casa. Así que es muy probable que los españoles no pierdan en su visita a Old Trafford.