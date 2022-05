MAN.CITY VS ASTON VILLA – DOMINGO 22 – 10AM

El otro partido sobre el que estarán posados los ojos este fin de semana. El City tenía todo para llegar tranquilo a la última jornada pero la pasó mal ante el West Ham y casi pierde la liga ahí. Ahora está obligado a ganar para volver a alzar el título. ¿Estás buscando un buen momio? Veamos cómo llegan para poder apostar.

MANO A MANO

El City domina casi a todos los rivales a los que enfrenta en la Premier y el Aston Vila no es la excepción ganando los últimos 8 partidos ante ellos, además de que la racha se extiende a 12 partidos sin perder, pero esta cifra pierde valor sabiendo que el empate implica demasiado riesgo de perder la liga.

¿CÓMO LLEGAN?

POR EL TÍTULO (CIT GANA -600)

Para un equipo que no está acostumbrado a dejar puntos el llegar con 6 victorias en sus últimos 11 partidos no es nada bueno. La buena noticia para el líder es que en casa suma 8 partidos al hilo sin perder, pero repito hoy no se pueden conformar con el empate, por lo que la cifra de 4 victorias en sus últimos 5 partidos en el Etihad nos da un mejor panorama.

RIVAL DÉBIL (VIL GANA +1800)

Aston Villa llega como un rival a modo para que el City salga campeón. Ocupa la parte baja de la tabla, ya no se juega nada y trae unos números muy cuestionables con 2 triunfos en sus últimos 10 partidos y apenas 3 en sus últimos 7 duelos de visitante, si bien esta última cifra es un poco mejor, difícilmente da para creer en un bombazo.

¿GOLES? (MOMIOS 3.5 GOLES: ALTAS +105 / BAJAS -134)

En cuanto a goles tenemos tendencias encontradas. El momio más útil será el de los 3.5 goles, el City con eso cumple altas en sus últimos 7 partidos, mientras que el Villa cumple bajas en 5 de sus últimos 6. Pensando que se define todo y el City saldrá a comerse la cancha, es muy probable que al medio tiempo ya se haya superado la cifra de 3.5 y las altas pagan un muy jugoso +105.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Para mala fortuna de los fans del Liverpool, hay muy pocas chances de que sean campeones, el City no va a dejar escapar el único trofeo en donde realmente domina a todos y mucho menos estando en casa y con la pelota en sus cancha. Lo malo es que el momio de su victoria anda un -600 que casi a nadie le va a servir. Así que mejor metámosle nuestra lana a los goles o a que algún jugador como De Bruyne o Mahrez anotarán en un partido que pinta para goleada.