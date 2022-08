APUESTA EN EL JUÁREZ VS SAN LUIS – MIÉRCOLES 3 – 7PM

Tenemos doble cartelera de partidos adelantados, es, es cierto, pinta un poco menos atractivo, pero vamos a aprovechar para encontrar un buen pick y meterle algo de sabor a este partido en la frontera. Así que veamos como llegan de cara a este duelo de media semana.

MANO A MANO

El historial está a favor de los Bravos, ya que han ganado 6 de sus 7 partidos jugados ante San Luis, siendo ese único partido que sobra una victoria de los Colchoneros, la cual, casualmente, fue en Juárez en el primer enfrentamiento que tuvieron en Liga MX.

¿CÓMO LLEGAN?

¿PRIMER TRIUNFO? (JUA GANA +130)

A pesar de no jugar tan mal, Juárez no ha ganado en casa, llega con una racha de 11 partidos al hilo sin sumar de a tres en la frontera, evidentemente juntando los partidos de la temporada pasada. De igual forma, su récord general no es bueno, con 1 triunfo en sus últimos 5PJ.

UN RATO SIN GANAR (SL GANA +255)

San Luis sigue en el mismo ritmo, de pronto da una que otra sorpresa, pero en general son un equipo muy mediano. Llegan con 1 victoria en sus últimos 5 partidos como visitante. Además, trae una racha de 4 partidos consecutivos sin ganar y contando.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS+135 / BAJAS -175)

Partidito difícil de aguantar como suelen ser los duelos de Bravos en casa. Éstos llegan con bajas en sus últimos 4 partidos como locales. San Luis anda igual, tenemos -2.5 goles en sus últimos 5 partidos y en sus últimas 3 salidas. Así que todo apunta a que es una apuesta ganada que podría servirnos para el parlay.

¿CON QUIÉN VAMOS?

San Luis se crece ante rivales pesados pero con equipos de su calibre es muy mediocre. Si bien los Bravos traen una racha importante sin ganar, puede que este sea el partido perfecto para que la rompan, en especial, viendo su hegemonía en Liga MX sobre los colchoneros. Así que vámonos con el triunfo local.