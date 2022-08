APUESTA EN EL JUÁREZ VS MAZATLÁN – SÁBADO 20 – 9:05PM

Dos equipos muy motivados por los resultados recientes se toparán en la frontera con todos los reflectores iluminando el otro partido que se juega a esta hora. Aún así tal vez podamos encontrar una buena apuesta, así que chequemos las tendencias a ver que sale.

MANO A MANO

No tenemos tantos partidos entre ambos pero aún así vemos una tendencia clara, Mazatlán domina a Bravos. Los hoy visitantes se han llevado a casa 9 de los 12 puntos que se han disputado, solo un triunfo de Bravos hay en el historial.

¿CÓMO LLEGAN?

PEGADA DE VISITA (JUA GANA +110)

Decir que Juárez ganó es noticia, decir que lo hizo de visita más, pero decir que le pegó al Bicampeón es tirar muchas quinielas. Juárez solo registra dos triunfos en sus últimos 11 partidos, con 4 derrotas. Además, la deuda sigue pendiente en casa, donde acumula 12 partidos sin ganar y 8 derrotas.

CUESTIONABLE (MAZ GANA +275)

Después del impulso que traían, a mi sí me decepcionó el empate de Mazatlán, en casa, ante Gallos, ojalá y no regresen a la triste realidad. Y es que sus números empezaban a componerse, con 2 triunfos en sus últimos 3 partidos y un empate. Igual de visita no son tan confiables, solo 1 triunfo en sus últimos 5 partidos, pero ya fueron a golear a la fiera así que todo puede pasar.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +110 / BAJAS -143)

Vámonos tranquilos, será un partido de pocas anotaciones, ya que todas las tendencias se inclinan a las bajas. En los dos partidos jugados en la frontera ha habido bajas. Ahora, Juárez las cumple en 8 de sus últimos 9 partidos. Mazatlán también promedia bajas, cumplidas en 6 de sus últimos 8 partidos. El momio anda un poco alto, pero nos servirá para algún parlay.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Con todo y el batacazo, me da la impresión que el triunfo de Juárez es otro de esos resultados esporádicos que da, mientras que Mazatlán llega un poco más armado, pero claro, con ese riesgo de volver a viejas prácticas. Aún así, debemos irnos con Mazatlán, y más viendo lo bien que le va cuando enfrenta a Bravos.