Partido oficial pero con equipo alterno, el TRI visita a Jamaica en búsqueda de mejorar el mal momento que vive y enfrentando a un rival que arrancó bien el torneo y que querrá desquitarse de lo que sucedió en la eliminatoria. Si quieres apostar en este partido de Nations League, checa como llegan para hacer una mejor apuesta..

MANO A MANO

Interesante el historial reciente. Hasta antes de la Eliminatoria, Jamaica se estaba aprovechando de México, pero tuvo tan mal rendimiento en el clasificatorio, que no metió ni las manos en ambos partidos. Por lo que el TRI llega con 2 victorias al hilo ante los caribeños, pero si nos vamos más atrás, el récord se diluye con solo 2 triunfos de sus últimos 5 cruces.

¿CÓMO LLEGAN?

REVANCHA (JAM GANA +400)

Como ya se dijo, Jamaica viene de una eliminatoria desastrosa que lo ha dejado con un récord bastante pobre, con solo 2 triunfos en sus últimos 11 partidos, además de que solo consiguió un triunfo en los 7 partidos que jugó en la isla durante el Eliminatorio, demostrando es fracaso enorme de los reggae boyz.

RECALCULANDO (MEX GANA -134)

Si ganaba o no en su debut era un mero trámite, lo que importaba eran las formas y parece que no salieron tan mal parados y anotando por fin más de dos goles. Su récord apenas está en construcción, ya que ha ganado solo 2 de sus últimos 5 partidos, pero apenas tiene una derrota en sus últimos 12 partidos, lo cual no está tan mal.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +125 / BAJAS -163)

Tenemos datos que se contraponen. De entrada, los partidos entre ambos promedian bajas, cumpliéndolas en 4 de sus últimos 6 cruces. Mientras que el momento que viven ambos, se inclinan ligeramente hacia las altas, cumpliéndolas en 3 de sus últimos 5 partidos, tanto Jamaica como México. Pero siendo sinceros, el trámite del partido no nos hace pensar en que habrá pocos goles, ya que será más físico que vertical. así que nos vamos con el antecedente directo que se inclina por las bajas.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Como es costumbre, México sale como favorito, pero tal parece que los momios se fueron con la finta de los últimos dos partidos así como de las visitas del TRI a Jamaica, donde ha ganado 3 de sus últimas 4 visitas. Pero ojo, esa info está basada en partidos eliminatorios, este no es el seleccionado mexicano titular y es muy probable que los jugadores se cuiden y piensen más en irse a descansar con el arranque de la Liga en dos semanas. Por lo que se ve difícil que saquen el triunfo, por el contrario, el empate pinta más como una realidad, y está pagando un +250 nada despreciable.