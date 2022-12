APUESTA EN EL GHANA VS URUGUAY – VIERNES 2 – 9AM

Aquí se juega todo, Ghana ocupa el puesto deseado por otros dos equipos y tiene el futuro en sus manos para eliminar al último equipo que los dejó fuera de una Copa del Mundo. Veamos los números para poder apostar.

MANO A MANO

El único antecedente que tenemos es ese partido de Sudáfrica 2010 donde Uruguay los eliminó con mucha polémica gracias a una mano de Luis Suárez y aquello que todos recordamos del “Loco” Abreu, que dios lo tenga en su gloria donde quiera que esté, pero en la frialdad de los números, aquel partido terminó en empate.

¿CÓMO LLEGAN?

VALIENTE (GHA GANA +100)

Ghana lleva un par de duelos bastante buenos en cuanto a actitud y pegada, si bien sufren a la defensiva como tradicionalmente le pasa a los africanos. Llega con 3 victorias en sus últimos 4 partidos lo cual demuestra el buen impulso con el que llega a este duelo.

POR EL MILAGRO X2 (URU GANA -118)

Uruguay es el colero del grupo por la diferencia de goles que le dejó el duelo ante Portugal, lo bueno es que si ganan tienen muchas chances de avanzar al estar enfrentando a su rival directo, pero necesitan una manita de los portugueses para que Corea no sume de a tres. Lo malo es que llega con una sola victoria en sus últimos 5 partidos.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +105 / BAJAS -134)

Ghana ha recibido 5 goles en sus últimos 2 partidos, pero hoy no le conviene dinamitar el duelo, además, previo al mundial venía promediando bajas y no dudo que regrese en esa línea. Uruguay evidentemente es bajas, las ha cumplido en sus últimos 5 partidos, así que no lo vemos siendo netamente ofensivo, por lo que habrá bajas.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Partido rudísimo en el que solo podemos confiarnos en como llegan para dar un veredicto. Uruguay no ha vuelto a mostrar la cara que dio en el cierre de la eliminatoria y para su mala suerte se pelea directamente con un equipo que ha merecido más puntos de los que tiene y que saldrá a comerse la cancha. Veo un duelo similar al Senegal vs Ecuador y con un desenlance idéntico.