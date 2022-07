APUESTA EN EL GALLOS VS RAYADOS – JUEVES 21 – 9PM

Rayados comienza a enderezar el barco pero sin mucho lujo y ahora visita a uno de los peores equipos de la liga al que le urge recuperar su identidad. Así que, si buscas algo para apostar este jueves por la noche, chécate nuestro análisis.

MANO A MANO

A pesar de la distancia de presupuestos, el historial entre ambos está muy parejo. Gallos ha ganado 2, Rayados 2 y 2 empates en los últimos 6 partidos directos. Mientras que hablando de duelos jugados en casa de Gallos está igual la cosa, con dos triunfos por bando y 1 empate.

¿CÓMO LLEGAN?

MISIÓN IMPOSIBLE (QRO GANA +295)

Gallos fue un desastre el torneo pasado y este parece no ser la excepción ya que es el peor visitante de la década y de local tampoco pinta. Los emplumados llegan con 1 victoria en sus últimos 9PJ y un triunfo en sus últimos 4 como local.

A ENRACHARSE (RAY GANA -106)

Rayados lleva una rachita pequeña de triunfos y esta visita debería ser el tercero sin despeinarse, aunque sabemos que a veces queda un poco mal este equipo cuando juega de visitante, de hecho, apenas tiene 1 triunfo en sus últimos 4 partidos como visitante, pero como ya vimos, es un rival a modo.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +105 / BAJAS -134)

Los oddmakers ven muy factible que el partido termine con bajas, pero ojo que todas las tendencias dicen altas. Entre ambos se han cumplido altas en 5 de los últimos 7 partidos, además, Gallos las ha cumplido en 4 de sus últimos 6 partidos en casa y Rayados lo mismo, tiene altas en 3 de sus últimos 4 partidos. Así que vale la pena el arriesgue teniendo este fundamento como apoyo.

¿CON QUIÉN VAMOS?

No hay mucho que decir, si bien el historial no está en favor de Rayados, tampoco está en contra, por lo que tenemos que irnos con el favorito y con el que llega mejor en este momento como lo es Rayados que dicho sea de paso, ese triunfo de visita lo consiguió en la jornada pasada, así que hay razones para pensar que ligará su segunda victoria fuera de casa, si no es ahora, cuándo.