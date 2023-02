APUESTA EN EL GALLOS VS LEÓN – JUEVES 9 – 7:05PM

Se inaugura la jornada con el duelo entre dos equipos que no andan bien pero que igual pueden servirnos para llevarnos una buena lana. Por lo que veamos las tendencias para hacer una mejor apuesta.

MANO A MANO

León lleva un buen rato sin perder, suma 8 partidos al hilo sin caer ante Gallos y 7 victorias en ese lapso. Además, en las últimas 4 visitas de la fiera a Gallos solo conoce la victoria.

¿CÓMO LLEGAN?

REY DEL EMPATE (QRO GANA +165)

Gallos no pierde pero tampoco gana, se está volviendo el rey del empate con 3 empates en sus últimos 4 partidos. La cosa no estaría tan mal si no sumara ya 11 partidos al hilo sin ganar en Liga MX. También ha empatado sus últimos 3 partidos en casa.

NO LEVANTA (LEO GANA +150)

Fuera del debut, León solo se la ha pasado sufriendo, rasguñando algunos empates y cayendo en otros. La fiera suma 3 partidos al hilo sin ganar y de visita la racha anda en 4 sin ganar y 3 derrotas.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -150 / BAJAS +115)

Los partidos entre ambos han promediado altas, cumpliéndolas en 6 de sus últimos 8 enfrentamientos y en 7 de los últimos 9 en casa de Gallos. Además, no está defendiendo tan bien recientemente y llega con +2.5 goles en 5 de sus últimos 7 partidos.

¿CON QUIÉN VAMOS?

León tiene mucho tramo que recorrer hasta ser un equipo que le compita a los de arriba y si bien lleva 3 semanas sin ganar, en las últimas 2 se topó a campeón y subcampeón, además de enfrentarse a Pumas, aunque ahí sí no sabemos qué les pasó. Este partido pinta perfecto para que recojan el polvo y vuelvan a sumar de a tres.