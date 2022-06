FRANCIA VS DINAMARCA – VIERNES 3 – 1:45PM

Siempre da morbo ver al Campeón del Mundo y más cuando estamos a pocos meses del arranque de la fase final. Y si bien pareciera que es un partido de trámite, para quien no haya puesto atención a la eliminatoria, Dinamarca es de los conjuntos más sólidos de la UEFA y seguramente será un rival pesado para los locales. Así que si le vas a meter una lanita a este duelo, primero checa como llegan.

MANO A MANO

Aquí en historial se inclina en favor de los galos como todos lo esperan. De hecho, los daneses suman apenas 1 victoria en sus últimos 8 partidos ante Francia, sacando esa victoria en ese lejano Mundial del 2002 donde Francia llegaba como campeona y fue un desastre, así que ya llovió.

¿CÓMO LLEGAN?

EN RACHA (FRA GANA -167)

Evidentemente, Francia es el primer candidato a ganar la Copa del Mundo, si bien dejó dudas en la Euro, su cierre de año fue muy bueno, quedándose con la Nations League y ahora empezando a defender su título. Como ya lo mencionamos, Francia cerró bien, llega con 9 partidos al hilo sin perder y 7 victorias en ese lapso.

¿SORPRESA? (DIN GANA +450)

Dinamarca fue una de las sorpresas de la Euro con todo y lo que pasó, confirmando así el buen momento en la eliminatoria al Mundial, siendo de los primeros equipos en el mundo que consiguió su pase directo. Los daneses y su eficiente estilo nos arrojan una radiografía de 7 victorias en sus últimos 9PJ, habiendo perdido un amistoso y el último partido de la eliminatoria ya clasificado.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +105 / BAJAS -134)

Ojito aquí que parece haber una buena pick de acuerdo a los momios. Si ya leíste el análisis previo, te darás cuenta que ambos llegan con buenos números y un futbol bastante ofensivo y por lo mismo, la tendencia de ambos es a las altas. Francia las ha cumplido en 5 de sus últimos 6PJ, mientras que Dinamarca lo ha hecho en 5 de sus últimos 7PJ. Sin embargo, los duelos directos promedian bajas en su mayoría, lo cual explica que las altas estén pagando un momio positivo. Pero sabemos de antemano que el nivel danés de la actualidad es bastante más alto que el de los últimos 10 o 15 años, por lo que no le pesará plantarse en suelo francés e ir al frente. Así que vamos por ese +105

¿CON QUIÉN VAMOS?

Interesante este duelo, si bien el hecho de que Francia juegue en casa lo hace super favorito, los momios no lo tienen tan castigado, con un -167 nada despreciable para quienes quieran jugar a la segura y lo más probable es que terminen cobrándolo. Ahora, con lo incómodo que ha resultado Dinamarca, no podríamos descartar una sorpresa, de pronto no como para que rompan la sequía de triunfos ante Francia, un empate no sería descabellado. En lo personal, me la jugaré con el empate, que paga +265.