ESPAÑA VS PORTUGAL – JUEVES 2 – 1:45PM

Regresa la famosísima Nations League de la UEFA, que suplanta los partidos amistosos y al final le echa una manota a equipos en problemas rumbo a torneos importante. Si bien ahorita sabe a poco pudiendo jugarse el mundial en estas fechas, de menos nos trae partidos entre rivales de peso, y hoy tendremos el Clásico Ibérico, en el que vamos a encontrar nuestra mejor apuesta con este análisis.

MANO A MANO

El historial no le favorece a los portugueses, el últimos triunfo ante España fue en 2010 y arrastran una racha de 4 partidos sin ganar, pero mucho ojo, que los últimos 3 partidos entre ambos han terminado en empate, con un 0-0 horrible previo a la Euro y también el duelazo del 2018, donde terminamos 3-3 con un golazo de CR7.

¿CÓMO LLEGAN?

A RECONSTRUIR (ESP GANA +110)

Después de su época dorada, España intenta volver a los primeros planos y llega tras una Euro bastante aceptable pero cayendo en el Final Four de la Nations League ante Francia. Ahora están en el Mundial y tendrán que iniciar su preparación con este partido. Los ibéricos llegan con un récord de 7 victorias en sus últimos 10 partidos, con 3 derrotas en ese lapso, contando la eliminación ante Italia como derrota, así como sus tropiezos ante Suecia y luego Francia.

OBJETIVO CUMPLIDO (POR GANA +275)

A principio de año parecía que Portugal se quedaba fuera del Mundial, pero los astros se alinearon, Italia no hizo su chamba y los lusos sí, así que volvió la tranquilidad y están en Qatar. De igual forma que su rival, muestra un récord de 7 victorias en sus últimos 10 partidos, pero solo con 2 derrotas en ese lapso, las cuales le costaron quedar fuera de la Euro y tener que jugar la repesca, así que siguen quedando en deuda en partidos importantes.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +105 / BAJAS -134)

Tenemos datos contrastantes. Si vemos los partidos entre ambos, la tendencias nos indica que hay pocos goles, para muestra el 0-0 del último duelo y cumpliendo bajas en 7 de sus últimos 9. Sin embargo, la tendencia actual es a las altas. España las ha cumplido en 4 de sus últimos 6PJ, mientras que Portugal lo ha hecho en 7 de sus últimos 9PJ. En este caso, viendo cómo pinta el partido, donde no se juega tanto ni tendrían razones para guardarse al no estar ningún torneo importante cerca, es probable que los veamos más sueltos y anotando altas.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Los dos llegan con números similares, pero el hecho de que a Portugal lleve tanto tiempo sin derrotar a España y que el partido se dispute en el Benito Villamarín, es una ventaja que terminará prevaleciendo en favor de los locales, de hecho, no sería extraño que el partido acabe con un marcador exagerado, y más si CR7 no disputa el partido o no está a tope.