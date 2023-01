APUESTA EN EL CRUZ AZUL VS RAYADOS – SÁBADO 14 – 5PM

Este es uno de los partidos de la jornada, ninguno arrancó bien pero da mucho morbo ver caer a cualquiera de los dos. Así que veamos que dicen los números para meterle un poquito más de picante al duelo.

MANO A MANO

A Cruz Azul le ha costado mucho superar a Rayados, llegan con 6 partidos al hilo sin poderlos vencer y 3 derrotas en ese lapso. De hecho, de los últimos 10 partidos, la máquina apenas suma 1 triunfo a cambio de 4 de Rayados y 5 empates.

¿CÓMO LLEGAN?

A DEBER (CAZ GANA +200)

Después de una pretemporada aceptable, su debut fue bastante gris ante un rival más o menos a modo, ahora deberá revertir esos 3 partidos de liga que suma sin ganar ante un pesado de la liga. Eso sí, el Azteca vuelve a pesar con 6 partidos al hilo sin perder y 5 triunfos.

HIZO TODO LE FALTÓ EL GOL (RAY GANA +145)

Derrota inesperada que debió doler más por el trámite del partido. Aunque viendo los números y cómo cerraron el torneo pasado, no sorprende, ya que suman 3 derrotas consecutivas en Liga, casualmente, su último triunfo fue ante Cruz Azul en el BBVA. De visita apenas suman 2 victorias en sus últimos 6 partidos.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +100 / BAJAS -125)

De los últimos 5 enfrentamientos se ha cumplido altas en 4, mientras que la Máquina promedia altas en 4 de sus últimos 6 partidos. Por el contrario, Rayados casi siempre es de bajas, cumpliéndolas en 6 de sus últimos 8 partidos. Si bien las tendencias se inclinan un poco por las altas, luce complicado que haya muchos goles.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Si bien Rayados tiene la mano sobre Cruz Azul, no parece ser el mejor momento, y menos jugando fuera del BBVA, además de que Cruz Azul se ha crecido en el Azteca y trae un buen invicto. Por otro lado, no podemos dejar de ver que el 50% de los últimos 10 enfrentamientos ha terminado en empate. Así que podemos jugárnosla a que no se harán daño.