APUESTA EN EL CRUZ AZUL VS NECAXA – SÁBADO 30 – 5PM

Se le viene el mundo encima a la Máquina y ahora se topará a un rival incómodo que estuvo a nada de echarlos de la Liguilla pasada. Así que tendremos un duelo lleno de morbo y que puede dejarnos una buena lana si movemos bien nuestras piezas.

MANO A MANO

Cruz Azul domina ligeramente el historial, con 3 victorias en sus últimos 5 partidos y dos triunfos al hilo en el Azteca. Pero si nos vamos hacia atrás, son 4 triunfos en los últimos 10 enfrentamientos, así que ya no salen tan bien parados.

¿CÓMO LLEGAN?

DEPRESIÓN (CAZ GANA +115)

No sé qué estará más triste, el momento de Cruz Azul o el hecho de que su único jugador que la movía ya está viviendo a miles de kilómetros de distancia. Ahora la Máquina debe remontar una racha de 4 partidos al hilo sin ganar y 7 sin ganar en el Azteca. Paupérrimo.

VOLVIÓ A GANAR (NEC GANA +275)

Necaxa llega de ganar a media semana, pero tampoco es para echarse a celebrar, ya que el récord anda en un récord de 2 victorias en sus últimos 5 partidos y dos derrotas, mismos números en su etapa como visitante.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +130 / BAJAS -167)

Tenemos paridad de tendencias. Hemos tenido altas en 3 de los últimos 5 partidos entre ambos, pero sabemos que la Máquina casi es puras bajas, cumpliéndolas en 6 de los últimos 8 partidos en el Azteca. Además, Necaxa es puras bajas, cumpliéndolas en 6 de sus últimos 8 partidos y en 3 de los últimos 5 de visita. Así que vámonos con las bajas, que se ve difícil que se den con todo tras la media semana.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Duelo peligroso, por un lado Cruz Azul no da color, no hay pegada ofensiva y ya sin Santi menos. Necaxa no es la quinta maravilla, ante rivales de peso, le creemos poco, aunque por lo menos llegan un poquito mejor que sus rivales, pero no para darle la vuelta en el Azteca. Así que vamos a jugárnosla con otro empate cementero, no hay más.