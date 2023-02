APUESTA EN EL CRUZ AZUL VS JUÁREZ – SÁBADO 24 – 5PM

La Máquina comienza a ver la salida del túnel y espera seguir su camino ganador ante unos Bravos que han sorprendido pero falta ver su están a la altura para visitar la capital. Veamos qué nos dicen los números.

MANO A MANO

Se han enfrentado en 8 ocasiones en todos los torneos, con 6 victorias de la máquina y solo 1 de Juárez. Además, de los 5 partidos que han jugado en casa del Azul, todos han sido a favor de la Máquina, solo registra triunfos hasta incluyendo partidos de copa.

¿CÓMO LLEGAN?

RENACE (CAZ GANA -110)

Con todo y DT interino, la Máquina ya ganó dos partidos al hilo y a la espera de la llegada de Ferretti. Los números empiezan a mejorar pero está lejos de la estabilidad, con solo 3 victorias en sus últimos 10PJ. En casa apenas fue el primer triunfo en sus últimos 4 partidos.

RIVAL DURO (JUA GANA +290)

Los Bravos andan bravos, llegan a este partido con 4 al hilo sin perder y habiendo ganado 2 de esos 4 partidos. Eso sí, de visita su récord es pobre, con solo 1 triunfo en sus últimas 8 salidas, pero en las últimas 2 ha lucido más sólido con todo y un empate de oro en el Volcán.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES ALTAS -118 / BAJAS -112)

Las tendencias están parejas y para muestra lo idénticos que están los momios. Tenemos bajas en 3 de los últimos 4 enfrentamientos en casa de Cruz Azul, misma tendencia para el momento actual de la Máquina que promedia bajas en 4 de sus últimos 7PJ. Por el contrario, Juárez promedia altas en 8 de sus últimos 10 partidos y en 4 de sus últimos 5 de visitante. Si bien lucen parejas las tendencias, pinta para un duelo de pocos goles.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Cruz Azul viene en buen momento y sacando puntos de a poquito, pero enfrente no está el acostumbrado flan al que ha derrotado a placer, de hecho, Bravos es un equipo difícil de derrotar y que ya ha demostrado que no se achica, por lo que es muy probable que no pierdan.